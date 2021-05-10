"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ПРИОБЩАЮТ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ

С апреля в OOO "COSCOM" (торговая марка Ucell) проходит шахматный турнир среди сотрудников со всех регионов. На днях он состоялся и в Нукусе, собрав в стенах Республиканской специализированной детско-юношеской школы по игровым видам спорта и легкой атлетике участников отборочного этапа Первого шахматного турнира компании среди сотрудников Ucell-Nukus.

Игры были организованы совместно с Федерацией шахмат Республики Каракалпакстан и приурочены к профессиональному празднику — Дню радио и связи.

Отборочные игры уже прошли в Самарканде, Карши, Бухаре, Навои, Гулистане, Джизаке и Намангане и других городах страны.

Ucell стремится поддерживать спортивный интерес и активность сотрудников. Ежегодно в компании организуются оздоровительно-туристические походы, турниры по настольному теннису, волейбольные и футбольные матчи.

Шахматный турнир Ucell проводит в первый раз, он задумывался как нетвор- кинг, который объединяет коллег, партнеров и конкурентов за интересным занятием.

— Шахматы — самый интеллектуальный вид спорта, и нет ничего удивительного в том, что среди тех, кто работает в телекоммуникационной отрасли, много шахматистов-любителей. Связист, как и игрок шахматной партии должен уметь расставлять приоритеты и рассматривать ситуацию в динамике. Специалисты компании понимают стратегическую важность обеспечения качественной связью, — говорит исполняющий обязанности директора регионального отделения "Ucell-Nukus" Байрам Жумагулов. — Так в конце прошлого года компания запустила новую базовую станцию в одном из самых отдаленных пунктов страны — в Кунградском районе. Специалисты технического департамента на протяжении нескольких месяцев вели подготовку к возведению станции в этом регионе.

По словам исполнительного директора Федерации шахмат Каракалпакстана-Куралбая Джакашева, турнир особенно актуален в рамках реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 21 января 2021 года "О мерах по дальнейшему развитию и популяризации шахмат, а также совершенствованию системы подготовки шахматистов".

— Сегодня этот вид спорта продолжает стремительно развиваться и набирать популярность. В школах проводятся соревнования среди детей и подростков. Нам есть к чему стремиться, и Федерация готова оказать всестороннюю поддержку всем заинтересованным лицам, — сказал К.Джакашев в беседе с нами.

Двое победителей получили путевки на финальный этап соревнований, который пройдет в Ташкенте 19 мая. Они — инженер технического отдела Салават Кудайбергенов и техник этого же отдела Имаматдин Алламуратов.

Оба победителя играют в шахматы с детства. Дети Салавата также увлекаются этой интеллектуальной игрой, они занимаются в шахматной секции Республиканской специализированной детско-юношеской школы по игровым видам спорта и легкой атлетике, где и прошел турнир.

Каждый участник спортивного мероприятия был награждён памятным дипломом и набором сувенирных шахмат. В Ucell надеются, что шахматный турнир станет хорошей традицией.

А.АМИНОВА