"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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СЛАВНЫЙ СЫН СВОЕГО НАРОДА

8 мая этого года в Нукусе состоялась республиканская научно-теоретическая конференция "А.Досназаров и новейшая история Каракалпакстана", посвященная 125-летию со дня рождения славного сына каракалпакского народа, видного государственного деятеля Аллаяра Досназарова.

Вначале прошла церемония возложения венков к бюсту А.Досназарова, в которой приняли участие члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, депутаты Жокаргы Кенеса, члены правительства Республики Каракалпакстан, ученые, писатели, поэты, потомки А.Досназарова, представители широкой общественности, а также гости из Казахстана.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов отдал дань уважения памяти государственного деятеля, возложив венок к его бюсту. Затем в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялась республиканская научно-теоретическая конференция, перед началом которой был продемонстрирован документальный фильм о жизни и деятельности А.Досназарова.

Мероприятие вступительным словом открыл заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов, отметивший меры, осуществляемые под руководством главы государства по переосмыслению нашей ис-тории, восстановлению национальных ценностей, увековечению памяти деятелей, подвергшихся репрессиям.

В этой связи заметным событием в общественной жизни нашей республики стала установка в 2020 году бюста А.Досназарова в городе Нукусе. Буквально недавно, 16 апреля, по инициативе Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана была организована научная конференция, на которой были представлены новые данные о жизни и политической деятельности А.Досназарова.

Несмотря на недолгую жизнь, он своими глубокими знаниями и опытом, организаторским талантом, успел заслужить признание и уважение среди своих современников.

Следует особо подчеркнуть его самоотверженный труд в образовании Каракалпакской автономной области, определении национальной идентичности.

На конференции с докладами о выдающихся заслугах А.Досназарова выступили академик Н.Аимбетов, народный поэт Каракалпакстана, сенатор Г.Аннаклычева, народный писатель Каракалпакстана А.Султанов, потомок А.Досназарова Б.Алламбергенов, гости из Республики Казахстан.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.