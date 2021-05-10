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9 мая — День памяти и почестей

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ ВОЙНЫ — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОЛГ

Накануне празднования Дня памяти и почестей Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов побывал в семье участника Второй мировой войны Генжемурата Алланиязова, проживающего в сельском сходе граждан «А.Досназаров» Караузякского района.

На основании постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по подготовке и проведению Дня памяти и почестей» от 20 апреля текущего года по всей республике организовываются мероприятия под девизами «Немеркнущая память — бессмертие народа», «Внимание и забота — человеческий долг». Участникам Второй мировой войны, ветеранам трудового фронта, членам семей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости, оказываются материальная и моральная помощи.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов сердечно поздравил участника войны с «9 мая — Днем памяти и почестей» и 76-й годовщиной победы над фашизмом и от имени Президента нашей страны торжественно вручил ему единовременное денежное вознаграждение в размере 12000000 (двенадцать миллионов) сумов, а также преподнес праздничные подарки от имени Жокаргы Кенеса.

— Выражаю безграничную благодарность Президенту за то, что в нашей стране ветераны войны окружены вниманием и заботой, — сказал Генжемуратата Алланиязов. — Желаю, чтобы подрастающее поколение всегда имело мирное небо над головой.

Заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов посетил жителя Нукуса, участника войны Кадирбая Нарманова.

А.Давлетов зачитал почтенному ветерану праздничное поздравление главы государства и вручил ему единовременное денежное вознаграждение от имени Президента, а также подарки от Жокаргы Кенеса.

ККИА