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9 мая – День памяти и почестей

ЖИВА ПАМЯТЬ — ЖИВА НАЦИЯ

В Нукусе в торжественной обстановке отмечен праздник в честь 9 мая — Дня памяти и почестей и в ознаменование 76-й годовщины Победы над фашизмом.

Участники торжества в онлайн формате приняли участие в праздничном мероприятии, организованном в Ташкенте.

Глава государства поздравил весь наш народ с Днем памяти и почестей и 76-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.

Затем с праздничным поздравлением выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов. Он отметил, что у нас участники войны и ветераны трудового фронта находятся под особой заботой государства.

На основании Указа Президента страны «О поощрении участников Второй мировой войны» от 20 апреля сего года в городе Нукусе и во всех районах организовываются специальные встречи с участниками войны, проводятся культурно-просветительские мероприятия, ветеранам вручаются праздничные подарки.

По случаю праздника на площади перед монументом «Скорбящая мать» в столице республики собрались руководители республики, представители государственных органов и общественных организаций.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов почтил память погибших во Второй мировой войне, возложил венок к подножию монумента. Также были возложены венки от имени структур, входящих в состав Вооруженных Сил.

Защитники Родины в честь праздника прошли торжественным строевым маршем.

Далее участники мероприятия приняли участие в церемонии открытия «Патриотического парка».

Парк, заложенный на основании дорожной карты, утвержденной постановлением Президиума Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, стал незабываемым подарком ко Дню памяти и почестей и 76-летию Победы. Здесь же расположен «Дом памяти», в котором собраны сведения о погибших в боях за Родину.

На территории парка была организована выставка вооружений времен Второй мировой войны и современной военной техники.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан.