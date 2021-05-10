"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Программа "Обод кишлок" — в действии

ВЛАГА, ДАРУЮЩАЯ ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ

Аллауатдин-ага Серикбаев, житель аула "Коструба" Тахтакупырского района, узнав новость о появлении водоочистной установки в своем поселке и бесплатном доступе к чистой воде сельчан, говорит, что это важное событие в жизни аула.

Получить чистую питьевую воду бесплатно стало возможно благодаря проекту ПРООН и Канадского фонда местных инициатив "Поддержка быстрого реагирования на COVID-19 путем смягчения социальноэкономических последствий для уязвимых групп населения в Сырдарьинской области и регионе Каракалпакстан Узбекистана". Оторванный от райцентра Тахтакупыра значительным расстоянием и бездорожьем, окруженный песками Кызылкума, поселок, кажется забытым богом уголком. Однако здесь уже долгие годы живут люди, которые занимаются отгонным животноводством. Чабаны на долгие месяцы уходят вглубь пустыни, лишь изредка возвращаясь за продуктами и все это время, впрочем, как и жители аула, используя воду из артезианских скважин, которых в ауле и вокруг него большое количество. В конце 1990-х к ним пришел свет: по проекту ПРООН в ауле установили солнечные панели, выработанного электричества которыми хватало освещать дома и работать холодильникам. И вот очередной проект, дающий им доступ к чистой питьевой воде.

Водоочистное оборудование в рамках данного проекта было установлено в феврале нынешнего года в "Кострубе" и еще в семи других аулах Чимбайского, Бозатауского и Муйнакского районов. Оно способно очищать 500 литров воды в час. Подключенная к установке солнечная панель гарантирует бесперебойную работу, а качество очистки — многоступенчатая система фильтров оборудования. Как отмечает сотрудник проекта ПРООН Б.Аяпбергенов, для установки очистного оборудования были отобраны самые уязвимые аулы, среди которых и "Коструба". Предварительно в рамках проекта был сделан забор воды из артезианской скважины для определения ее минерализации. В Кострубе" этот показатель равен 6 г/л, в то время как в других аулах, где было установлено водоочистное оборудование, этот показатель составлял 3,6 г/л. Общая же жесткость воды согласно санитарным требованиям к нецентрализованному водоснабжению составляет 7-10 мг/л.

— Мы рады, что и у нас появилась возможность пить чистую воду, — говорит Аллауатдин-ага. — Та вода, которую мы пили, была не просто соленой, от нее население аула традает болезнями почек, печени, желудочнокишечного тракта, даже дети.

И по этой причине люди, в том числе, молодые ищут условия получше. Если появляется возможность уехать отсюда и устроиться, они уезжают.

Для жителей других, таких же отдаленных населённых пунктов республики, как поселки "Каракалпакстан", "Жаслык" и "Кубла Устюрт", расположенные вдали от райцентра Кунграда и разбросанные по Устюрту, чистая вода — не проблема, ею они обеспечены давно. Эти поселки начали появляться в 1960-е годы, когда на Устюрте обнаружили месторождения газа.

Главной проблемой их в то время было отсутствие питьевой воды, и потому из Кунграда им протянули водопровод. Сегодня даже диву даешься, когда видишь, что на безводном Устюрте (на его территории отсутствуют источники воды, лишь колодцы с артезианскими скважинами для отгонного животноводства с соленой водой), в поселках есть одопровод.

Уже в новейший период истории в них появились водоочистные установки и у жителей есть возможность бесплатно пользоваться чистой водой. По словам председателя поселкового схода граждан "Каракалпакстан" Кутлы Кошимбетовой, чистую воду они пьют с 2009 года. Установка позволяет очищать 150 л воды в час. Чистая вода пришла по инициативе ДП "Ургенчтрансгаз", чьи предприятия — компрессорные станции расположены в данных поселках. Что же касается аула "Коструба", то чистая вода здесь большая ценность. Аллауатдин-ага называет ее не просто "влагой, дарующей жизнь", а здоровую жизнь, это новый уровень качества жизни. По его мнению, верным было и ешение поместить установку в здании школы, чтоб, в первую очередь, дети пили чистую здоровую воду и не покидали землю своих отцов и дедов.

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И.ПЕТРУШИНА