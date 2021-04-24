ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ОЛИМПИЙСКАЯ ПУТЕВКА
12-17 апреля этого года в Ташкенте проходил открытый чемпионат Узбекистана по плаванию.
В нем успешно выступил студент Каракалпакского государственного университета, член сборной команды Узбекистана Адильбек Юсупбаев. Вместе с титулом чемпиона страны он завоевал и путевку на предстоящие Олимпийские игры в Токио.
В нукусском железнодорожном вокзале А.Юсупбаева торжественно встречали наставники пловца, представители широкой общественности.
Выступавшие искренне пожелали пловцу достойного выступления на XXXII летней Олимпиаде.
— Тренирую Адильбека со времен его учебы в Нукусском колледже олимпийских резервов. На чемпионате Узбекистана он победил на стометровке баттерфляем. Надеюсь и на успех среди сильнейших пловцов планеты в Токио, — говорит тренер чемпиона Нызаматдин Атамуратов.
В мероприятии принял участие председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов.
Т.СЕЙТНАЗАРОВА,
корреспондент ККИА.