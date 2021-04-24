Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:32:22, 24.04.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ОЛИМПИЙСКАЯ ПУТЕВКА

12-17 апреля этого года в Ташкенте проходил открытый чемпионат Узбекистана по плаванию.

В нем успешно выступил студент Каракалпакского государственного университета, член сборной команды Узбекистана Адильбек Юсупбаев. Вместе с титулом чемпиона страны он завоевал и путевку на предстоящие Олимпийские игры в Токио.

В нукусском железнодорожном вокзале А.Юсупбаева торжественно встречали наставники пловца, представители широкой общественности.

Выступавшие искренне пожелали пловцу достойного выступления на  XXXII летней Олимпиаде.

— Тренирую Адильбека со времен его учебы в Нукусском колледже олимпийских резервов. На чемпионате Узбекистана он победил на стометровке баттерфляем. Надеюсь и на успех среди сильнейших пловцов планеты в Токио, — говорит тренер чемпиона Нызаматдин Атамуратов.

В мероприятии принял участие председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов.

Т.СЕЙТНАЗАРОВА,

корреспондент ККИА.

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