"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Спорт ЕСТЬ ЕЩЕ ОДНА ОЛИМПИЙСКАЯ ПУТЕВКА 12-17 апреля этого года в Ташкенте проходил открытый чемпионат Узбекистана по плаванию. В нем успешно выступил студент Каракалпакского государственного университета, член сборной команды Узбекистана Адильбек Юсупбаев. Вместе с титулом чемпиона страны он завоевал и путевку на предстоящие Олимпийские игры в Токио. В нукусском железнодорожном вокзале А.Юсупбаева торжественно встречали наставники пловца, представители широкой общественности. Выступавшие искренне пожелали пловцу достойного выступления на XXXII летней Олимпиаде. — Тренирую Адильбека со времен его учебы в Нукусском колледже олимпийских резервов. На чемпионате Узбекистана он победил на стометровке баттерфляем. Надеюсь и на успех среди сильнейших пловцов планеты в Токио, — говорит тренер чемпиона Нызаматдин Атамуратов. В мероприятии принял участие председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Д.Курбаниязов. Т.СЕЙТНАЗАРОВА, корреспондент ККИА. Сәне: 24.04.2021 12:47:11 4 мәрте оқылды