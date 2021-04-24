"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ

На днях в Нукусе состоялся семинар на тему "Законодательство Республики Узбекистан и международно-правовые нормы в области защиты прав и свобод заключенных и задержанных".

В мероприятии, организованном Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсман) совместно с Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане, приняли участие предста- вители суда Республики Каракалпакстан, Прокуратуры, министерств внутренних дел, юстиции республики, а также соответствующих организаций.

Выступившие на семинаре председатель комитета Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан З.Реймова, начальник Секретариата Омбудсмана С.Азимов, советник Координатора проектов ОБСЕ И.Файзулин, член Координационного совета при Уполномоченном по правам человека Республики Казахстан А.Ибраева и другие рассказали о международной практике общественного надзора над соблюдением прав человека в закрытых учреждениях, в частности, конкретном опыте Казахстана в данном направлении, стандартах ОБСЕ по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Наша Конституция определяет права и свободы личности как приоритет государственной политики. В частности, ее положения гласят, что никто не может быть подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство человека бращению.

Выступая с докладом на 46-й сессии Совета по правам человека ООН Президент Ш.Мирзиёев сказал: "Достижение целей устойчивого развития до 2030 года в нашей стране будет осуществляться в соответствии с принципом "Никого не оставлять позади" для обеспечения законных прав и интересов каждого человека.

... Только в прошлом году 50 тысяч наших соотечественников обрели гражданство Узбекистана, в этом году гражданство получат еще более 20 тысяч человек".

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.