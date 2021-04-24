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ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ — НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

22 апреля состоялось заседание Совета по духовности и просветительству Республики Каракалпакстан.

Заседание вел заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, заместитель руководителя данного Совета А.Давлетов.

Было отмечено, что постановления Президента страны "О мерах по коренному совершенствованию системы духовно-просветительской работы" от 26 марта текущего года и "Об образовании целевого фонда по поддержке сферы духовности и творчества" закладывают надежную основу для повышения эффективности и действенности духовно-просветительской работы, дальнейшего укрепления согласия и взаимопонимания среди многонационального народа нашей страны, сохранения и развития национальных ценностей, традиций и обычаев, активной поддержки художественного творчества и пропаганды культуры чтения.

В постановлении от 26 марта приоритетными направлениями коренного совершенствования духовно-просветительской работы определены формирование в обществе здорового мировоззрения и созидания и превращение его в общенациональное движение посредством широкой популяризации идеи "От национального возрождения — к национальному прогрессу", основанной на принципах доброты и гуманизма, обеспечение преемственности духовного воспитания в семье, образовательных учреждениях и махаллях, организация разъяснительной и воспитательной работы на научной основе, повышение эффективности научных и методологических исследований в данной сфере, внедрение постоянной системы мониторинга, направленной на укрепление стабильности социально-духовной среды, реализация комплексных мер по искоренению равнодушия к судьбе народа, кумовства, местничества, коррупции, безразличия к семейным ценностям, безответственности в воспитании молодежи, повышение среди населения культуры использования всемирной информационной сети Интернет, усиление идеологического иммунитета против разрушительных идей и информационных угроз, достижение устойчивого приоритета духовнонравственных критериев, национальных и общечеловеческих ценностей в культуре, литературе, кино, театре, музыке и других видах искусства, средствах массовой информации, регулярное изучение геополитических и идеологических процессов, развитие международного сотрудничества и осуществление эффективной идеологической борьбы против терроризма, экстремизма, сепаратизма, чуждых идей, торговли людьми, наркобизнеса и других угроз.

По рассматриваемому вопросу выступили советник Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан по вопросам культуры и духовности Г.Изентаева, заместитель Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан М.Жуманов, министр народного образования республики Р.Реймов, начальник Каракалпакского отделения Республиканского центра духовности и просветительства Т.Атамуратов, председатель Союза писателей Каракалпакстана К.Каримов, хаким Тахиаташского района И.Маткаримов, хаким Чимбайского района А.Тажетдинов, хаким Ходжейлийского района Ж.Ермашев, высказавшие свои предложения по дальнейшему совершенствованию работы в этом направлении.

Также на мероприятии широко обсуждались вопросы определения мер, направленных на достижение конечных результатов деятельности руководителей центров духовности и просветительства, повышению их ответственности за эффективное использование выделяемых средств, реализации действенных методов и способов работы с неорганизованной молодежью.

Пресс-служба Жокаргы Кенеса

Республики Каракалпакстан.