Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:16:21, 22.04.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Узбекистан — наш общий дом

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Русский культурный  центр   Республики Каракалпакстан стал победителем конкурса на получение гранта, объявленного Общественным фондом по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан. 

Целевой группой проекта  "В семье единой" стали воспитанники "Мехрибанлык уйи" №1 Республики Каракалпакстан,  с которым центр давно  связывают теплые  отношения. Представители центра   часто приезжают в гости  в Дом  милосердия, чтобы навестить своих маленьких друзей, они, в свою очередь, принимают участие в мероприятиях, проводимых общественной организацией.

— Когда узнали о том, что объявлен  конкурс "Усиление социального партнерства в обеспечении межнационального согласия и стабильности", решили подать заявку. В "Мехрибанлык уйи" №1 воспитываются ребята многих  национальностей. Все они говорят на нескольких языках, изучают культуру и традиции народов, проживающих в нашей стране.

В рамках проекта для  воспитанников намечено проведение  семинаров, конкурсов  рисунка "Мы — дети мира", поэзии "Мы разные — но мы вместе, мы — одна семья" и гала-концерта "Узбекистан — наш общий дом", — рассказывает председатель Русского культурного  центра    Республики Каракалпакстан Галина Зоркина. — Среди  членов жюри, которым предстоит оценивать творчество юных талантов, мы видим известных художников и поэтов,  а в большом празд­ничном концерте  примут участие представители 5 культурных центров, действующих в нашем  регионе. 

Проект станет еще одним ярким  событием в жизни детей, считает директор "Мехрибанлык уйи" №1 Республики Каракалпакстан Светлана Михайловна Сон. Он поможет зажечь новые звезды, подарит немало радостных и счастливых моментов, как воспитанникам, так и их наставникам. Но главное, ребята еще раз осознают, что все они одна семья, а значит и в будущем им важно во всем и всегда поддерживать друг друга.

А. Аминова

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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