"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Узбекистан — наш общий дом

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Русский культурный центр Республики Каракалпакстан стал победителем конкурса на получение гранта, объявленного Общественным фондом по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Целевой группой проекта "В семье единой" стали воспитанники "Мехрибанлык уйи" №1 Республики Каракалпакстан, с которым центр давно связывают теплые отношения. Представители центра часто приезжают в гости в Дом милосердия, чтобы навестить своих маленьких друзей, они, в свою очередь, принимают участие в мероприятиях, проводимых общественной организацией.

— Когда узнали о том, что объявлен конкурс "Усиление социального партнерства в обеспечении межнационального согласия и стабильности", решили подать заявку. В "Мехрибанлык уйи" №1 воспитываются ребята многих национальностей. Все они говорят на нескольких языках, изучают культуру и традиции народов, проживающих в нашей стране.

В рамках проекта для воспитанников намечено проведение семинаров, конкурсов рисунка "Мы — дети мира", поэзии "Мы разные — но мы вместе, мы — одна семья" и гала-концерта "Узбекистан — наш общий дом", — рассказывает председатель Русского культурного центра Республики Каракалпакстан Галина Зоркина. — Среди членов жюри, которым предстоит оценивать творчество юных талантов, мы видим известных художников и поэтов, а в большом празд­ничном концерте примут участие представители 5 культурных центров, действующих в нашем регионе.

Проект станет еще одним ярким событием в жизни детей, считает директор "Мехрибанлык уйи" №1 Республики Каракалпакстан Светлана Михайловна Сон. Он поможет зажечь новые звезды, подарит немало радостных и счастливых моментов, как воспитанникам, так и их наставникам. Но главное, ребята еще раз осознают, что все они одна семья, а значит и в будущем им важно во всем и всегда поддерживать друг друга.

А. Аминова