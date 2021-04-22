БОРЕЦ ИЗ КАРАКАЛПАКСТАНА — ЧЕМПИОН АЗИИ!
На чемпионате Азии по борьбе в городе Алматы (Казахстан) наш земляк, борец греко-римского стиля Жалгасбай Бердимуратов в весовой категории 82 килограмма завоевал чемпионский титул. Как известно, ранее он стал обладателем олимпийской лицензии.
В данной весовой категории схватки проходили по круговой системе. В финале наш атлет одержал чистую победу в виде туше над Калидином Асыкеевым из Кыргызстана.
Стоит отметить, что в предварительном раунде Ж.Бердимуратов потерпел единственное поражение именно от этого соперника, однако в решающем поединке взял убедительный реванш.
И.Матеков,
корреспондент ККИА.