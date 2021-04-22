Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:16:15, 22.04.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

БОРЕЦ ИЗ КАРАКАЛПАКСТАНА — ЧЕМПИОН АЗИИ!

На чемпионате Азии по борьбе в городе Алматы (Казахстан) наш земляк, борец греко-римского стиля Жалгасбай Бердимуратов в весовой категории 82 килограмма завоевал чемпионский титул. Как известно, ранее он стал обладателем олимпийской лицензии.

В данной весовой категории схватки проходили по круговой системе. В финале наш атлет одержал чистую победу в виде туше над Калидином Асыкеевым из Кыргызстана.

Стоит отметить, что в предварительном раунде Ж.Бердимуратов потерпел единственное поражение именно от этого соперника, однако в решающем поединке взял убедительный реванш.

И.Матеков,

корреспондент ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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