"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

БОРЕЦ ИЗ КАРАКАЛПАКСТАНА — ЧЕМПИОН АЗИИ!

На чемпионате Азии по борьбе в городе Алматы (Казахстан) наш земляк, борец греко-римского стиля Жалгасбай Бердимуратов в весовой категории 82 килограмма завоевал чемпионский титул. Как известно, ранее он стал обладателем олимпийской лицензии.

В данной весовой категории схватки проходили по круговой системе. В финале наш атлет одержал чистую победу в виде туше над Калидином Асыкеевым из Кыргызстана.

Стоит отметить, что в предварительном раунде Ж.Бердимуратов потерпел единственное поражение именно от этого соперника, однако в решающем поединке взял убедительный реванш.

И.Матеков,

корреспондент ККИА.