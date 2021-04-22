"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

В фокусе внимания — Муйнак

ЗА КОВРОМ, НА САМОЛЕТЕ

Ковроткацкий цех "Бухоро гиламлари" появился в Муйнаке при содействии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Искусству ковроткачества девушек обучили в Бухаре, теперь у них есть профессия, которой они гордятся. В здании цеха, построенном в самом центре Муйнака, созданы все условия для труда и отдыха мастериц.

Для тех, кто приезжает на работу из отдаленных аулов, имеется общежитие, в просторном зале хватит места всем, кто готов постичь тайны изготовления ковров. Руководитель цеха Гулчехра Сапарниязова говорит, что интерес к занятию ремеслом постоянно растет, и среди ее учениц есть школьницы, учащиеся колледжей. Выткать ковер — дело непростое. На его изготовление у мастерицы может уйти несколько месяцев. И здесь нужны не только навыки и умение, но и терпение, без которого закончить начатое дело невозможно.

Сарбиназ Базарбаева приходит в цех после уроков. Девушка учится в 10 классе, ее мечта — соткать ковер, который будет отличаться особой красотой. Пока Сарбиназ только осваивает станок, помогают ей в этом опытные мастерицы. Жанар Турдымуратова работает в цехе с момента его открытия.

Ее работа будет эксклюзивной, единственной в своем роде. Изделия ручной работы высоко ценятся во всем мире. Ковер ремесленницы из Муйнака может стать частью самой изысканной коллекции.

— Еще недавно я сидела дома, теперь занимаюсь творчеством, которое приносит не только доход, но и удовольствие, — говорит Жанар Турдымуратова. — Как только мои дочери подрастут, я приведу их в цех, чтобы научить тому, что умею сама.

Жители и гости района охотно приобретают творения мастериц. С развитием внутреннего туризма спрос на продукцию стал расти, сувенирную продукцию с узнаваемой символикой увозят в Ташкент, Самарканд, другие города Узбекистана. Недавно мастерицы приступили к изготовлению изделий из козьей шерсти. Заинтересовались ею и во Франции. Их готовы прибрести владельцы отелей, делающих ставку на экологически чистую продукцию. С открытием рейсов из современного аэровокзала "Муйнак" в Нукус и Ташкент, работы у мастериц прибавится. Желающих заглянуть в мастерскую настоящих волшебниц станет больше.

А.Аминова