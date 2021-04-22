"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура и искусство

ВЫСТАВКА РАБОТ ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

15 апреля этого года в Каракалпакском государственном музее искусств имени И.В.Савицкого прошел вечер памяти, приуроченный к 90-летию художника Абдуллы Еримбетова, а также организована выставка его произведений.

В мероприятии приняли участие поклонники искусства живописи, видные художники, студенческая молодежь и представители средств массовой информации.

Вниманию гостей бы­ли представлены более 50 работ художника.

На церемонии открытия выставки её организаторы рассказали о жизни и творчестве А.Еримбетова, его вкладе в развитие изобразительного искусства республики, отметили, что свыше ста произведений художника хранятся в данном музее.

— А.Еримбетов с ранних лет остался сиротой и воспитывался в детдоме. После окончания школы поступил в Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Островского. После окончания вуза работал в Каракалпак­ском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха. Затем был направлен на работу в родной институт, где под руководством своих наставников Р.Ахметова, М.Саидова, В.Ковинина оттачивал мастерство, — говорит народный художник Каракалпакстана Женис Лепесов.

Картины художника "Ранняя осень", "Поселок Кызкеткен", "Каратерен", "Пейзаж с юртой" оставили глубокие впечатления у посетителей выставки.

Т.Сейтназарова,

корреспондент ККИА.