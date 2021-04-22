"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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АЛЛАЯР ДОСНАЗАРОВ И НОВАЯ ИСТОРИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА

В истории каждого народа есть люди, которые в свое время внесли весомую лепту в обретение независимости и развития Родины. Имя А.Досназарова широко известно в нашей республике. Патриотизм и организаторский талант А.Досназарова как общественно-политического деятеля проявились в период национально-государственного размежевания республик Средней Азии в 1924 году, когда его усилиями была образована единая национально-административная система — Каракалпакская автономная область, послужившая основой для восстановления каракалпакской государственности в новых общественно-политических условиях.

Судьба А.Досназарова была нелегкой. По ложному доносу в 1937 году он был арестован органами НКВД и репрессирован. Реабилитирован в 1968 году в связи с отсутствием состава преступления. Однако его полная реабилитация состоялась лишь в годы независимости Республики Узбекистан.

В нашей республике широко отметили 100-, и 110-летие А.Досназарова. А в этом году отмечается 125-летие выдающегося государственного деятеля.

На днях в Каракалпакском отделении Академии наук Республики Узбекистан состоялась республиканская научная конференция, посвященная 125-летию славного сына нашего народа под названием «Аллаяр Досназаров и новая история Каракалпакстана».

Конференцию открыл и вел председатель Президиума Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана, академик Н.Аимбетов.

Затем с докладами о жизни и общественно-политической деятельности А.Досназарова выступили кандидат исторических наук, директор музея «Памяти жертв репрессии» при КГУ имени Бердаха А.Кудияров, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Каракалпакского отделения АН Узбекистана А.Джумашев.

В ходе мероприятия его участники предлагали различные варианты увековечения имени достойного сына каракалпакского народа, в частности, создание одноименного фонда, присвоить его имя Каракалпакскому государственному музею культуры и истории, посмертное награждение государственной наградой, снятие художественного фильма, учреждение стипендии имени А.Досназарова для студентов высших учебных заведений и т.д.

Отмечалось, что в мае текущего года в Нукусе, во время празднования юбилея государственного деятеля и будут озвучены вышеупомянутые предложения и идеи.

В конференции приняли участие также потомки государственного деятеля. Была организована выставка книг и газетных материалов, посвященная жизни и политической деятельности Аллаяра Досназарова.

Х.ХАЛИЛАЕВА