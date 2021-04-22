"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Медицина

ИДЕТ ПРОЦЕСС ВАКЦИНАЦИИ

В начале апреля по всему Узбе­кистану, в том числе и в Республике Каракалпакстан началась массовая вакцинация от коронавируса. В настоящее время в стране создано 3138 пунктов вакцинации и 862 мобильные бригады.

В поликлиниках города Нукуса в эти дни проходит вакцинация представителей старшего поколения от 65 лет и старше и медицинских работников. Стоит отметить, что вакцинация является добровольной.

Желающие принять вакцину сначала проходят специальный медицинский осмотр. После вакцинации они проводят 30 минут в комнате наблюдения, после чего им разрешается покинуть медучреждение. В течение трех дней они находятся под контролем врачей и патронажных медсестер.

Процесс вакцинации идет и в Семейной поликлинике №2. Об этом подробно рассказывает врач-иммунолог поликлиники Райхан Жолдасбаева:

— Медицинские работники, которые задействованы в кампании вакцинации, прошли обучение на специальных подготовительных курсах. В нашей поликлинике создан штаб, в который входят врачи общей практики, кардиологи, невропатологи, патронажные медсестры и другие специалисты.

Нам было доставлено два вида вакцины Astra Zeneka (индийского производства) и китайско-узбекского производства ZF-UZ-VAC 2001. Первый препарат вводится в два этапа с перерывом в 21-28 дней, второй — в три. На 35 участках разъяснительную работу ведут наши врачи и патронажные медсестры. Конечно, наши граждане и медработники могут выбрать вакцину и принять по желанию.

В настоящее время 699 человек из жителей, проживающих на нашей территории, получили прививки. Это граждане в возрасте 65 лет и старше. Перед вакцинацией они прошли строгий медицинский осмотр кардиолога, реаниматолога, невропатолога, прошли ЭКГ, УЗИ. Проверялась, в том числе, и свертываемость крови. Стоит отметить, что у них не выявлено побочных действий. Были случаи, когда у некоторых желающих пройти вакцинацию выявили некоторые заболевания и мы отказали им. Вакцинацию у нас проходят и медработники нескольких медучреждений, расположенных на нашей территории. Не рекомендуется получать прививки беременным женщинам, кормящим матерям и людям с системными заболеваниями. Каждый день мы размещаем информацию о проделанной нами работе на интернет-сайте "emlash.uz", где можно получить всю необходимую информацию о процессе вакцинации в нашей поликлинике. 25 апреля начнется второй этап вакцинации.

Х.ХАЛИЛАЕВА