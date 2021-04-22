"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ДИКТАНТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СЕРДЦА

Тотальный диктант в Каракалпакстане пишут в третий раз — на площадки пришли школьники, студенты, люди самых разных профессий, национальностей и возрастов.

В этом году диктант проходил на нескольких платформах, среди которых вузы и школы республики, Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования, а также хакимият Ходжейлийского района. Среди тех, кому выпала честь зачитывать текст из фильма "Обещания" по сценарию Дмитрия Глуховского — специалисты по учебно-методической работе РГПУ имени Герцена (Санкт-Петербург) Татьяна Нестерова и Александра Воробьева, заслуженная артистка Узбекистана Айгуль Надырова, хаким Ходжейлийского района Женгис Ермашев. Представители старшего поколения волновались не меньше юных участников, для них это испытания стало своеобразным путешествием в прошлое, когда они вместе с одноклассниками писали диктант на уроке русского языка.

Крепкой была и группа поддержки, состоявшая из ректора Медицинского института Каракалпакстана, сенатора Орал Атаниязовой, директора Государственного музея искусств имени Савицкого Республики Каракалпакстан Тиграна Мкрытчева и других личностей, для которых важно было находиться в такой день рядом с участниками и организаторами проекта. В этом году диктант писали 880 с лишним человек, из которых более 110 — на английском языке.

Для координатора Тотального диктанта в Каракалпакстане Мухаммеда Каипбергенова каждое мероприятие особенное, ведь оно становится событием для всех, кого объединяет. Каждый вкладывает в него не только знания и опыт, но и частичку своей души.

В 2019 году Нукус вошел в пятерку городов, претендовавших на столицу Тотального диктанта, тысячи людей отдали на него свои голоса на этапе голосования. Тогда победил Санкт-Петербург, но для Мухаммеда и его команды это уже была победа, прорыв, возможность рассказать о своем любимом крае новым друзьям.

Мухаммед верит, что его родной город обязательно когда-нибудь станет главной площадкой Тотального диктанта. А пока он вместе с партнерами готовится к мероприятию "Амбассадоры русского языка", которое пройдет в Нукусе, Ташкенте и Самарканде.

Участников ждет встреча с директором Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант", членом Совета по русскому языку при президенте РФ Ольгой Ребковец, специалистом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М.Горчакова Никитой Макурином и другими известными российским спикерами.

А.Аминова