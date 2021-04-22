Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:15:46, 22.04.2021
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ДИКТАНТ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ СЕРДЦА

Тотальный диктант в Каракалпакстане пишут в третий раз  — на площадки пришли  школьники, студенты,  люди самых разных профессий, национальностей и возрастов.

В этом году диктант проходил на нескольких платформах, среди которых вузы  и школы республики, Региональный центр переподготовки и повышения квалификации работников народного образования, а также  хакимият Ходжейлийского района. Среди тех, кому выпала честь зачитывать текст из фильма "Обещания" по сценарию Дмитрия Глуховского — специалисты по учебно-методической работе РГПУ имени Герцена (Санкт-Петербург) Татьяна Нестерова и Александра Воробьева, заслуженная артистка Узбекистана Айгуль Надырова, хаким Ходжейлийского района Женгис Ермашев. Представители старшего поколения волновались не меньше юных участников, для них это испытания стало своеобразным путешествием в прошлое, когда они вместе с одноклассниками писали диктант на уроке русского языка.

Крепкой была и группа поддержки, состоявшая из ректора Медицинского института Каракалпакстана,  сенатора Орал Атаниязовой, директора Государственного музея искусств имени Савицкого Республики Каракалпакстан Тиграна Мкрытчева  и других личностей, для которых важно было находиться в такой день рядом с участниками и организаторами проекта. В этом году  диктант писали 880 с лишним человек, из которых более 110 — на английском языке.

Для координатора Тотального диктанта в Каракалпакстане Мухаммеда Каипбергенова каждое мероприятие особенное, ведь оно становится событием для всех, кого объединяет. Каждый вкладывает в него не только знания и опыт, но и частичку своей души.

В 2019 году Нукус вошел в пятерку городов, претендовавших на столицу Тотального диктанта, тысячи людей отдали на него свои голоса на этапе голосования. Тогда победил Санкт-Петербург, но для Мухаммеда и его команды это уже была победа, прорыв, возможность рассказать о своем любимом крае новым друзьям.

Мухаммед верит,  что его родной город обязательно  когда-нибудь станет главной площадкой Тотального диктанта. А пока он вместе с  партнерами   готовится к мероприятию "Амбассадоры русского языка",  которое пройдет в Нукусе, Ташкенте и Самарканде.

Участников ждет встреча  с директором Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант", членом Совета по русскому языку при президенте РФ Ольгой Ребковец, специалистом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М.Горчакова Никитой Макурином и другими известными российским спикерами.

А.Аминова

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