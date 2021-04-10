"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Награды — достойным

РАБОТАТЬ, УЧИТЬСЯ И БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ

Для Зои Балгазыевны Калиевой новость о награждении ее нагрудным знаком "Ардаклы нураний" стала приятной неожиданностью. Из без малого 40 лет стажа работы почти 10 лет она родолжает трудовую деятельность уже в пенсионном возрасте, большая часть которой отдана Каракалпакскому отделению Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аел".

Перед началом бизнес-тренингов по проекту Центра поддержки гражданского общества АБР "Углубление участия гражданского общества для повышения эффективности развития — Углубление участия гражданского общества в операциях АБР" в актовом зале ПСГ Каракалпакстан", расположенном в самой крайней точке республики, большое оживление: настраивается проектор, развешивается экран, проводится регистрация и первое знакомство с участницами тренинга. Это сотрудники КК отделения АДЖУ "Тадбиркор аел" Н.Елибаева, наша героиня З.Калиева и К.Бабаджанова.

В прошлом году эти три женщины, реализовывали 3 подобных проекта, объездив по республики несмотря на различные капризы погоды, большие расстояния.

Зою-апу хорошо знают по всей республике как бизнес-тренера Каракалпакского отделения Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аел". За годы работы здесь, а она в сфере ННО занимает большую часть ее трудовой биографии — почти 21 год, она объездила всю республику. Мягкая и внимательная, которая легко может найти общий язык с каждым — и с ровесником и с людьми младше ее.

Когда-то, окончив Нукусский университет, она начинала свою трудовую деятельность учителем английского языка в одной из школ Кунграда, она и не думала, что ее жизнь будет посвящена общественной работе. Хотя работе на госслужбе она отдала 19 лет. Жизнь сложилась так, что она продолжит трудовую деятельность в Нукусе, а рядом будет ее мама, Нызамапа, которая своим примером стала жизненным ориентиром для дочери —помогала в воспитании двух детей, в поисках своего призвания и места в жизни.

Волею судьбы дальнейшую жизнь приходится налаживать, не обращаясь к профессии по специальности: она работает в системе тогдашнего Министерства социального обеспечения республики. Благодаря опытным наставникам, быстро зарекомендовала себя как перспективного сотрудника. З.Калиева работала сначала инспектором контрольной группы, затем заместителем начальника Республиканского Центра по начислению и выплате пенсий и пособий, с 1992-1995 годы была заместителем министра социального обеспечения Республики Каракалпакстан и далее заведующей сектором назначения пенсий и пособий Нукусского городского отдела соцобеспечения, заместителем заведующего Нукусским городским отделом соцобеспечения. Для повышения своей квалификации Зоя-апа даже поступает вновь в КГУ им.Бердаха для получения второй специальности — юриста. Сама вспоминает, как нелегко приходилось в последние годы учебы по причине финансовых трудностей, так как одновременно с нею студентами были и ее дети — дочь Жанат и сын Марат. Благодаря стойкости характера и из этого испытания вышла с достоинством.

Решение поменять сферу деятель ности, госслужбу на ННО, пришло неожиданно, хотелось попробовать себя в новом качестве, не пугала даже неопределенность, ведь движение ННО в те годы только зарождалось. Предложение председателя КК отделения АДЖУ "Тадбиркор аел" Д.Ниязовой и исполнительного директора Н.Елибаевой поработать вместе показалось заманчивым, и, проработав в первом проекте, она осталась. Сегодня Каракалпакское отделение Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аел" — одна из устойчивых общественных организаций в регионе. С момента основания в 1997 году, она по всей республике поддерживала женщин, помогала им встать на предпринимательские рельсы. А начиналась деятельность организации с крупных проектов по микрофинансированию в районах республики. С 2005 года З.Калиева координировала проект "Микрофинансирование" при финансовой поддержке ПРООН и ЕС. Уже после, когда при КК отделения АДЖУ "Тадбиркор аел" открылось ООО "Микрокредитная организация "Тадбиркор инвест", начальником кредитного отдела и заместителем директора и в разные годы работала она, во всех северных районах республики десяткам тысяч сельским женщинам были выданы микрозаймы для развития предпринимательской деятельности и повышения благосостояния их семей.

Сегодня Каракалпакское отделение АДЖУ "Тадбиркор аел" — не столь многочисленна по штатному составу организация, но работают в ней деятельные люди, большие энтузиасты своего дела. Они регулярно повышают свою квалификацию, изучая новые методики проведения бизнесренингов, соцопросов, участвуя в различных семинарах. Одними из важных для себя З.Калиева считает семинары по подготовке бизнес-тренеров в Бонне (Германия), а также организованный ассоциацией совместно с ОБСЕ и Вестминстерским университетом в Ташкенте в разные годы, которые позволили по-новому взглянуть на процесс обучения женщин предпринимательской деятельности. Благодаря полученным знаниям и навыкам, сотрудники ассоциации не только самостоятельно реализуют проекты, но привлекаются как консультанты в другие проекты. Одни из последних, в которые привлекалась З.Калиева — Совместная программа развития ООН "Укрепление потенциала жизнеустойчивости населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря, посредством создания Многопартнерского фонда по безопасности человека" и проект Торгово-промышленной палаты Узбекистана "Бизнес-форум Узбекистана. Фаза 3" с целью определения потребностей женщин в сфере расширения их экономических возможностей. Немногочисленный коллектив, в котором нашлось место и единственному мужчине — бухгалтеру Азату Аллаярову, является не просто единым целым монолитом, рассказ про одного из сотрудников превращается в рассказ про всех. Ведь их объединяет и общая работа, и одинаковые жизненные ценности. Они постоянно в поиске, остаются жизнерадостными, не унывающими людьми, тем самым сделав успешной свою еятельность и это в том числе подтверждено наградой З.Калиевой.

И.ПЕТРУШИНА.