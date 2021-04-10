"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Аграрная сфера

ВНЕДРЕНИЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Начатые два года назад меры по водосбережению для орошения хлопчатника, сегодня расширяется в связи с актуальностью проблемы дефицита воды.

Изменение климата и прогнозируемый дефицит воды для стран Центральной Азии требует сегодня рационально использовать водные ресурсы и переходить быстрыми темпами на ресурсосберегающие технологии, для чего государством принимаются меры по поддержке сельхозпроизводителей.

По данным Министерства водного хозяйства Республики Каракалпакстан, в нынешнем году согласно Постановлению Президента Ш.Мирзиёева "О мерах по дальнейшему ускорению организации внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве" от 11 декабря 2020 года введены прогнозные показатели внедрения водосберегающих технологий в нынешнем году. По Республике Каракалпакстан водосберегающие технологии будут использованы на 22,4 тысячах га посевных площадей. Приоритетными для обеспечения внедрения водосберегающих технологий орошения являются посевные площади, на которые подача воды осуществляется с помощью насосных станций и насосных агрегатов, в том числе из оросительных скважин и скважин вертикального дренажа.

— Водосберегающие технологии будут применены во всех районах республики, — говорит главный гидрометр Министерства водного хозяйства Республики Каракалпакстан А.Кыдырбаев.

—Половина из прогнозируемых посевных площадей приходится на южные районы: Амударьинский (3,8 тыс. га), Элликкалинский (2,97 тыс.га), Берунийский (2,6 тыс.га) и Турткульский (2,55 тыс.га). Впервые на площади 35 га они будут использованы в Муйнакском районе.

Водосбережение будет применено для разных культур, для чего используются и разные методы:

капельное, дождевальное и дискретное. Массово капельное орошение будет применено для орошения хлопчатника, предыдущие годы продемонстрировали положительные результаты, в том числе экономию водных ресурсов, увеличение плодоэлементов на кустах и другие. Для орошения хлопчатника предлагается и дискретный метод полива. Обе технологии применимы и для других культур, к примеру, бахчи и овощных. Первый год в республике будет апробироваться дождевальная технология при поливе озимой пшеницы. На 290 га будет использован дождевальный полив, на 100 га — дискретный полив. Последний берут на вооружение южные районы, а дождевальный будет внеряться помимо южных в Тахиаташском, Шуманайском, Канлыкульском, Кегейлийском и Чимбайском районах.

Сельхозпроизводителям, использующим водосберегающие технологии, предоставляютсясубсидии: на покрытие части затрат по внедрению водосберегающих технологий; на покрытие части процентных расходов по банковским кредитам, выделяемым на приобретение и строительство водосберегающих технологий; закупившим автоматизированные планировочные агрегаты с лазерной установкой, произведенные отечественными производителями, покрываются 30 процентов их стоимости из государственного бюджета. В прошлом году водосберегающие технологии по причине пандемии смогли внедрить только на 263 га.

И.ПЕТРУШИНА