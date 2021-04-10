"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

К 28-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

На днях в Нукусском филиале Государственного университета физического воспитания и спорта Узбекистана состоялась встреча, посвященная 28 летию Конституции Республики Каракалпакстана.

Праздничное мероприятие открыл и вел заведующий отделом по работе с молодежью и духовнопросветительской работе университета Анвар Шразов.

Прозвучали гимны Узбекистана и Каракалпакстана. Выступившие на мероприятии руководитель аппарата Каракалпакского республиканского Совета Либерально-демократической партии Узбекистана, депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан Шарапат Отемисов, начальник отдела Прокуратуры Республики Каракалпакстан Муратбай Нуратдинов и судья Экономического суда Республики Каракалпакстан Гулистан Ешназарова подробно рассказали о значении и роли Основного Закона — Конституции Республики Каракалпакстан, которая была принята 9 апреля 1993 года.

Выступавшие отметили, что Основной Закон республики разработан на основе Конституции Узбекистана, а также с учетом норм Всемирной Декларации прав человека.

В ходе встречи студенты получили ответы на интересующие их вопросы.

Х.ХАЛИЛАЕВА