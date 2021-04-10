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ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОДАРОК КУНГРАДСКОЙ ШКОЛЕ

7 апреля в рамках проекта "Один миллион программистов" общеобразовательной школе №39 Кунградского района за наиболее высокие показатели среди выпускников по основам компьютерного программирования торжественно вручен Президентский подарок — автомобиль "Spark".

В мероприятии приняли участие министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Ш.Содиков, министр народного образования страны Ш.Шерматов, заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов.

На церемонии подарок главы государства был вручен директору школы С.Ешмуратову. Затем гости ознакомились с будничной деятельностью учебного заведения, а в кабинете инфор матики прошла оживленная беседа с учениками, в ходе которой они рассказали о самостоятельной разработке школьного сайта.

Внедренный в жизнь по инициативе Президента проект "Один миллион программистов" имеет важное стратегическое значение для будущего нашего государства. По итогам марта текущего года число зарегистрированных на портале uzbekcoders.uz и обучающихся превысило 200 тысяч человек. В разрезе регионов по данному показателю лидирующие позиции занимают Навоийская область (36600), Республика Каракалпакстан (27547) и город Ташкент (25572).

Почти 70 процентов участников проекта составляют учащиеся школ.

И.МАТЕКОВ,

ККИА.