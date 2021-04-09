"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Общество

В ПРИАРАЛЬЕ ПРИВИВКУ ПОЛУЧИЛИ 1765 ГРАЖДАН

В Республику Каракалпакстан привезли 32 000 дозы вакцины Astra Zeneca и 33 200 доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001, созданной учеными из Китая и Узбекистана.

— В рамках программы COVAX с 1 апреля начали делать одновременно прививки вакцинами Astra Zeneca и ZF-UZ-VAC 2001, — говорит врач-эпидемиолог Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Республики Каракалпакстан Наргиза Маткаримова. — Прививки начали делать в Нукусе тем, кто старше 65 лет, а также медицинским работникам. Вакцинацию также проводят в Тахиаташском, Ходжейлийском, Нукусском районах. Прививку получили 837 человек старше 65 лет и 928 медицинских работников, всего привили 1765 человек, проживающих на данных территориях. Среди получивших прививку не были отмечены случаи недомогания или нежелательных последствий.

Прививку делают после прохождения обследования у врача, после прививки некоторое время наблюдают врач и патронажная медсестра. Если кто-то желает сделать прививку, то может обратиться в прививочные пункты, расположенные в семейных поликлиниках.

Д.АБИБУЛЛАЕВ