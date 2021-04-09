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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ

9 апреля в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное собрание, посвященное 28-летию принятия Конституции Республики Каракалпакстан.

Торжественное мероприятие открыл Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который поздравил собравшихся со знаменательным праздником.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. Затем с докладом выступил председатель комитета Конституционного надзора Республики Каракалпакстан П.Айтниязов.

Он отметил, что Конституция является Основным Законом, олицетворяющим дух, сознание, культуру каждого народа, государства. Принятая 9 апреля 1993 года Конституция Каракалпакстана заложила новую основу для созидания, общественного развития и модернизации. С момента вступления в силу Основного Закона была создана правовая система, регулирующая все стороны государственного и общественного строительства.

Каракалпакстан имеет утвержденные на законодательном уровне государственные символы — флаг, герб и гимн. Конституция является главным гарантом обеспечения прав и свобод граждан.

Мероприятие завершилось праздничным концертом. В торжественном собрании принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева