Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:17:22, 09.04.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ

9 апреля  в  Каракалпакском  государственном  академическом  музыкальном театре  имени  Бердаха  состоялось  торжественное  собрание,  посвященное 28-летию принятия Конституции Республики Каракалпакстан.

Торжественное мероприятие открыл Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который поздравил собравшихся со знаменательным праздником.

Прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. Затем с докладом выступил председатель комитета Конституционного надзора Республики Каракалпакстан П.Айтниязов.

Он отметил, что Конституция является Основным Законом, олицетворяющим дух, сознание, культуру каждого народа, государства. Принятая 9 апреля 1993 года Конституция Каракалпакстана заложила новую основу для созидания, общественного развития и модернизации. С момента вступления в силу Основного Закона была создана правовая система, регулирующая все стороны государственного и общественного строительства.

Каракалпакстан имеет утвержденные на законодательном уровне государственные символы — флаг, герб и гимн. Конституция является главным гарантом обеспечения прав и свобод граждан.

Мероприятие завершилось праздничным концертом. В торжественном собрании принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева

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