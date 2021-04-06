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Инфраструктура

АВТОДОРОЖНАЯ СЕТЬ РЕСПУБЛИКИ

Сегодня почти немыслимо представить себе наш мир без разветвленных магистральных коммуникаций, которые обеспечивают развитие хозяйств вплоть до населенных пунктов. Поэтому автомобильные дороги являются важными составляющими инфраструктуры любого государства.

О нынешнем состоянии наших дорог будет беседа с замес­тителем начальника Территориального управления по автомобильным дорогам Республики Каракалпакстан Бахадыром Балтабаевым.

— Какова протяженность дорог республики?

— В настоящее время общая протяженность сети автодорог республики составляет 12 381,5 км. Из них автомобильные дороги международного значения составляют 664 км, республиканского значения — 992 км. Автомобильные дороги местного значения — 2 598 км, а внутрихозяйственные дороги составляют 8 127,5 км.

Автомобильные дороги общего пользования обслуживаются Территориальным управлением по автомобильным дорогам Республики Каракалпакстан, а межхозяйственные сельские автомобильные дороги, улицы городов, поселков, сел и аулов обслуживаются отделами благоустройства при хакимиятах районов. Финансирование их деятельности осуществляется, в основном, Целевым фондом по развитию автомобильных дорог при Министерстве финансов. Хочется отметить, что сегодня в данной сфере занято свыше 3000 работников. Круглый год наши дорожники, несмотря на летний зной и зимнюю стужу, трудятся на объектах по строительству, реконструкции и ремонту десятка километров дорог.

— Какие работы были осуществлены вашим управлением в 2020 году, какие предстоят в текущем?

— В рамках Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2020-2022 годах» для ремонтно-строительных работ 13 объектов автомобильных дорог в Республике Каракалпакстан было предусмотрено выделение 58,8 млрд. сумов. В частности, была осуществлена реконструкция автомобильной дороги международного значения А-380 «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу» на участках 698 — 765 км на территории Караузякского и Амударьинского районов, 16 км дороги, связывающей Ходжейли и Шуманай. 48 км автомобильная дорога на территории Кунградского района реконструирована на двух полосную дорогу с асфальтобетонным покрытием. Автомобильные дороги государственного значения тоже коснулись реконструкции. В частности, 14,3 км участок на автодороге «Нукус — Чимбай — Тахтакупыр», 11 км дорога, связывающая город Нукус с Ходжейли, 91 — 98 км участок автодороги 4Р173 «Кунград — Муйнак».

Было осуществлено строительство автомобильной дороги и местного значения, протяженностью 11 км, связывающая Турткульский район с соседней Хорезмской областью. Реконструкции коснулись и 3 км участок автодороги 4К37 «Нукус — Тахиаташский водораздел», 4-километровая дорога, связывающая дехканские фермерские хозяйства им. Шамуратов с Кумжиккон, 5 км участок дороги 4Н88 «ДФХ Алтынкуль – Бегжап н/с — Карабайлы ж/д», ровно столько же расстояния на дороге 4Н71 «Алтынкуль ж/д станция — п.Кият».

Также, Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2021-2023 годах» от 28 декабря 2020 года в текущем году намечено освоение 188,6 млрд. сумов на реконсрукцию 11 автодорог общего пользования и двух мостов. В частности, начинаются работы по реконструкции 117 км дороги международного значения в обход городов Турткуль и Беруни.

Согласно Инвестиционной программе Республики Узбекистан на 2020-2022 годы вскоре будут начаты работы по реконструкции 964-1204 км автомобильной дороги международного значения А-380 «Гузар — Бухара — Нукус — Бейнеу». Следует отметить, что данная автодорога является частью международного транспортного коридора Е-40, которая, подключаясь к международной транспортной системе, обеспечивает сообщение между Казахстаном, Узбекистаном и Афганистаном. Переделка данной 240 км автомобильной дороги А-380 через территорию Кунградского района и плато Устюрт с двухполосного асфальтобетонного покрытия на двухполосное цементобетонное покрытие будет оправдывать себя в условиях высокой интенсивности движения, а также обеспечивать движения большегрузных автомобилей с осевой нагрузкой до 13 тонн.

При достижении этой цели срок эксплуатации дороги будет увеличен с 15 до 30 лет, средства, выделяемые на текущий ремонт и содержание дороги, сократятся в 2,5 раза, международные транзитные грузовые и пассажирские перевозки увеличатся в несколько раз, за счет улучшения качества дороги будет достигнуто двойное уменьшение количества дорожно-транспортных проишествий. Время пересечения данного участка дороги сократится в 2,2 раза, а уровень жизни местного населения повысится за счет ввода в экс­плуатацию новых объектов сферы услуг вдоль реконструируемой трассы.

На 4,5 км участке автомобильной дороги по направлению «Нукус – Чимбай – Тахтакупыр», проходящего вдоль центрального рынка Нукуса почти завершается строительство надземного пешеходного перехода. Через данный переход можно будет безопасно перейти на центральный рынок, и обратно. Сметная стоимость данного объекта составляет свыше 1,6 млрд. сумов. Сегодня ведется благоус­тройство территории объекта. Хочу особо отметить, что данный пешеходный переход станет еще одним важным удобством для горожан и гостей столицы.

— Расскажите о внутрихозяйственных дорогах республики.

— В нашей республике протяженность внутрихозяйственных дорог составляют, как я сказал выше, более 8 тыс. км. Внутрихозяйственные — это дороги внутри населенных пунк­тов — аулов, кишлаков и городов, в том числе улицы. В связи с ростом населения, увеличиваются и населенные пункты, соответственно, появляются новые улицы. 80 процентов внутрихозяйственных автодорог нашей республики сегодня нуждаются в текущем либо в капремонте. В связи с этим в этом году при содействии международных финансовых институтов будут начаты работы по поэтапному ремонту 377 км дорог. На эти цели намечено выделение свыше 120 млрд. сумов. Что касается мостов на внутрихозяйственных дорог республики, то во время их инвентаризации выявлено 515 безхозных мостов, 40 процентов из них находятся в аварийном состоянии.

— Каково состояние материально-технической базы предприятий дорожного хозяйства. Ведь качественное и своевременное строительство или ремонт дороги зависит и от степени состояния специальной техники?

— Верно. Пожалуй, вопрос состояния материально-технической базы является самой актуальной для нас. На сегодняшний день свыше 50 процентов техники и механизмов на предприятиях дорожного хозяйства почти изжили свои сроки, то есть уже устарели. Именно по этой причине появляются сложности в качественном строительстве или ремонте дорог и своевременной сдаче их в эксплуатацию. Очень надеемся, что в ближайшем будущем и это проблема постепенно разрешится. Ведь развитие инфраструктуры, экономики, в целом, немыслимо без современных автомобильных дорог.

— Сегодня в любой системе актуально значение кадров. Как вы работаете с будущими молодыми кадрами?

— На факультете архитектуры Каракалпакского государственного университета имени Бердаха по направлению «Автомобильные дороги и аэродромы» готовятся специалисты в сфере автодорожного строительства. С ними ведем тесное сотрудничество, по мере возможности чаще встречаемся, рассказываем о преобразованиях в сфере. Студенты 4-го курса бакалавриата стажируются на предприятиях автодорожного хозяйства. Там уже становится видно: отбираем тех, кому действительно интересна профессия автодорожника.

Недавно по приглашению нашего управления профессоры и преподаватели Бухарского производственного научно-исследовательского центра повышения квалификации работников дорожного хозяйства побывали в Нукусе. С 24 по 31 марта ими был проведен учебный семинар на тему «Содержание и текущий ремонт мостов и искусственных сооружений на автомобильных дорогах» для 24 студентов, которые в текущем году окончат бакалавриат по направлению «Автомобильные дороги и аэродромы» КГУ им.Бердаха. По окончании семинара им были выданы соответствующие сертификаты.

Беседовала М.ТУРАЕВА.