"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Мероприятия

ОТКРЫТ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ

1 апреля текущего года в Нукусе состоялась церемония открытия Центра подготовки квалифицированных кадров в сфере строительства, который будет располагаться в здании Нукусского транспортного колледжа.

Принявший участие в торжественном мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов поздравил собравшихся со знаменательным событием и выразил твердую уверенность в том, что Центр станет одной из кузниц высокопрофессиональных строительных кадров.

Отмечалось, что в свете принятия постановления Президента Республики Узбекистан "О дополнительных мерах по организации обучения лиц, выезжающих за рубеж для осуществления временной трудовой деятельности и незанятого населения" от 25 января 2021 года очень важное значение приобретают вопросы подготовки кадров-строителей для внешнего и внутреннего рынков труда, улучшения условий работы трудовых мигрантов, обеспечения занятости безработных граждан.

Во исполнение вышеуказанного постановления в здании Нукусского транспортного колледжа и организован Центр. Он оснащен необходимой техникой и соответствующим инвентарем.

По данным, предоставленным Министерством занятости и трудовых отношений Республики Каракалпакстан, в настоящее время Центр обеспечен учебными планами и учебной программой по 14 строительным специальностям. На учебу принято 300 учащихся, которые пройдут 3-х месячное обучение и по его окончании получат соответствующие сертификаты.

А.Жиемуратов,

корреспондент ККИА.

Фото И.Матекова.