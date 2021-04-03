"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ДЕПУТАТ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ

Пожар произошел в доме жительницы Тахиаташа Анны Чаплиной в самые холодные дни января. Пламя уничтожило кровлю, выгорело несколько комнат.

К счастью, женщина не пострадала, так как в этот момент была на улице, а пожарные расчеты прибыли в считанные минуты. Часть дома осталась нетронутой огнем, но оставаться в нем все равно было невозможно — в любой момент могло произойти обрушение. К тому же, хозяйка жилища в буквальном смысле слова осталась без крыши над головой.

За поддержкой она обратилась к начальнику Управления по благоустройству Тахиаташского района, депутату районного Кенеса народных депутатов Азату Матмуратову. Помощь не заставила себя долго ждать, к решению проблемы также подключились депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстана Фархиддин Халлилаев и депутат районного кенеса Айсулу Ходжаева.

Был создан оперативный штаб, за восстановление взялись работники районного Управления по благоустройству, к процессу подключились и соседи Анны Чаплиной.

— Когда пришла беда, я не осталась с ней один на один.

Депутат Азат Матмуратов лично контролировал, как продвигается ремонт, — рассказывает Анна Константиновна.

— В короткий срок все работы были завершены, и в доме снова стало можно жить. Наши люди всегда готовы быть рядом с теми, кто казался в трудной ситуации. В этом я убедилась на собственном опыте.

Гулхур Мамбеткулова — соседка одинокой пенсионерки говорит, что депутаты Тахиаташского районного Кенеса всегда реагируют на обращение своих избирателей, не оставляя без внимания ни одну проблему.

Сама Гульхур-апа также человек небезразличный. Узнав, что кто-то из соседей по махалле нуждается в помощи, она старается быть нужной и полезной каждому из них. Всем вместе легче сделать доброе дело, — считает она.

А.АМИНОВА