Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:11:50, 03.04.2021
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 ДЕПУТАТ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ

Пожар произошел в доме жительницы  Тахиаташа Анны Чаплиной в самые холодные дни января. Пламя уничтожило кровлю,  выгорело  несколько комнат.

К счастью, женщина не пострадала,  так как в этот момент была на улице, а пожарные расчеты прибыли в считанные минуты. Часть дома осталась нетронутой огнем, но оставаться  в нем все равно было невозможно — в любой момент могло произойти обрушение. К  тому же, хозяйка жилища в буквальном смысле слова осталась без крыши над головой.

За поддержкой  она обратилась к начальнику Управления по благоустройству  Тахиаташского района, депутату районного Кенеса  народных депутатов Азату Матмуратову. Помощь не заставила себя долго ждать, к решению проблемы также подключились  депутат Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстана Фархиддин Халлилаев и депутат районного кенеса Айсулу Ходжаева.

Был создан оперативный штаб, за восстановление взялись работники  районного Управления по благоустройству, к процессу подключились и соседи Анны Чаплиной.

— Когда  пришла беда,  я не  осталась с ней один на один.

Депутат  Азат  Матмуратов лично контролировал, как  продвигается ремонт, — рассказывает Анна Константиновна.

— В короткий срок все работы были завершены,  и в доме снова стало можно жить. Наши люди   всегда готовы быть рядом с  теми, кто казался  в трудной ситуации. В этом я убедилась на собственном опыте.

Гулхур Мамбеткулова — соседка одинокой пенсионерки говорит, что депутаты Тахиаташского районного Кенеса всегда реагируют на обращение своих избирателей, не оставляя без внимания ни одну проблему.

Сама Гульхур-апа также человек небезразличный. Узнав, что кто-то из соседей по  махалле нуждается в помощи, она старается быть нужной  и полезной каждому из них. Всем вместе легче сделать доброе дело, —  считает она.

А.АМИНОВА

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