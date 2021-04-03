"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Указ и его исполнение

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОВОЙ СИСТЕМЫ

По инициативе Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан в Каракалпакском государственном университете имени Бердаха начались курсы повышения квалификации для заместителей хакимов города и районов, направленных на дальнейшее совершенствование системы "махаллабай".

О целях и значении курсов в своих выступлениях рассказали заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов, директор Каракалпакского республиканского филиала Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан Р.Маткурбанов, заместитель Председателя Совета Министров республики С.Хожаметов.

Они отметили, что Указом главы государства "О мерах по кардинальному совершенствованию кадровой политики и системы государственной гражданской службы в Республике Узбекистан" от 3 октября 2019 года предусмотрена обязанность государственных органов и организаций обеспечить прохождение государственными гражданскими служащими ежегодных краткосрочных курсов повышения квалификации (30-60 часов) с отрывом от производства.

А также, в своем Послании Олий Мажлису Президент нашей страны оставил руководителям всех уровней задачи изучать проблемы, что называется, снизу, в махаллях, находить их решение, проводить такие изменения, которые люди ощутят на себе. Кроме того, отметил необходимость постоянного повышения профессионального уровня государственных служащих.

Для реализации указанных задач и организованы данные курсы.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.