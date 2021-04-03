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Аграрная сфера

СТАРТОВАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕЗОН

31 марта этого года в Элликкалинском, Турткульском и Берунийском районах были организованы показательные семинары, посвященные началу посевной кампании.

В мероприятии, прошедшем в фермерском хозяйстве "Худайберган Эрназаров" Элликкалинского района приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, председатель комитета Жокаргы Кенеса Д.Утамбетов, заместитель Председателя Совета Министров республики С.Хожаметов, министр сельского холиккалинского района С.Авезов, руководители секторов района, хлопковых кластеров, соответствующих предприятий и организаций, специалисты отрасли.

Выступивший на семинаре руководитель республики поздравил собравшихся с началом нового сельскохозяйственного сезона.

В ходе семинара участники осмотрели выставку соственной техники, состоялся конструктивный обмен мнениями по эффективному использованию земельных наделов, выделяемых молодежи.

Заслушаны предложения и рекомендации специалистов по завершению сева хлопчатника качественно и в срок.

В районе в нынешнем году данной культурой будет засеяно 10 тысяч 195 гектаров, для чего создано 32 отряда.

С благословения почтенных аксакалов дан старт посевной кампании.

Аналогичные мероприятия с участием Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, других руководящих работников прошли и в Турткульском и Берунийском районах, где также начался сев хлопчатника.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.