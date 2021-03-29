"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Постановление и его исполнение

ПРОВЕДЕНЫ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАРЛАМЕНТСКИЕ ИГРЫ»

В Детской и юношеской спортивной школе №1 города Нукуса прошел Каракалпакский Республиканский этап спортивных соревнований «Парламентские игры».

Целью спортивных соревнований, организованных в соответствии с постановлением Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об организации и проведении спортивных соревнований «Парламентские игры» от 30 декабря минувшего года, является пропаганда здорового образа жизни и дальнейшее развитие массового спорта, привлечение сенаторов и депутатов к активным занятиям физической культурой и спортом.

Участники состязались по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и бадминтону.

По завершении республиканского этапа соревнований состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров. На ней заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов сердечно поздравил их и пожелал успехов на предстоящем региональном этапе, который пройдет в Хорезмской области.

Победительницей турнира по мини-футболу стала команда Жокаргы Кенеса, по волейболу — команда Нукусского района, в индивидуальных видах спорта, в частности, по настольному теннису среди мужчин не было равных депутату Жокаргы Кенеса М.Гаипову, среди женщин лучшей была депутат Караузякского районного Кенеса Г.Сидикова, по бадминтону первенство среди женщин завоевала председатель комитета Жокаргы Кенеса З.Реймова. Всем победителям и призерам вручены ценные призы от организаторов.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.