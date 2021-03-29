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НЕДЕЛЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

27 марта во всем мире отмечается Международный день театра. Свой профессиональный праздник отметили и театры нашей республики. В минувшую субботу в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное собрание, приуроченное к этой дате.

На мероприятии председатель комитета Жокаргы Кенеса Респуб лики Каракалпакстан Д.Курбаниязов, министр культуры республики К.Турдиев и другие поздравили собравшихся с праздником. В ходе него ряд представителей сферы были отмечены почетными грамотами и ценными подарками от Жокаргы Кенеса, Совета Министров, Министерства культуры республики, хакимията города Нукуса.

Следует отметить, что с 21 по 27 марта прошла неделя театральных представлений, в ходе которой творческие коллективы театров встречались со зрителями, выступали с концертами и показывали спектакли из своего репертуара.

И артисты Каракалпакского государственного Театра юного зрителя достойно отметили этот праздник. В фойе театра прошла выставка декораций к спектаклям и выставка, организованная совместнос Каракалпакским отделением Академии художеств Узбекистана, под названием «Художник и театр».

Кроме того, творческий коллектив ТЮЗа представил вниманию зрителей спектакли «Черный дипломат» Р.Куни, «Возвращение в аул» П.Айтмуратова, «Девять ворчунов и один писклявый» К.Рахманова, а также спектакли, поставленные по произведениям зарубежных драматургов «Ромео и Джульетта» В.Шекспира и «Перья журавля» Д.Киносита и другие. В рамках данной недели также были определены победители конкурсов «Самая лучшая статья», «Самая лучшая работа изобразительного искусства» и «Самый лучший танцевальный номер». В завершение недели от имени Министерства культуры Республики Каракалпакстан отличившимся артистам и работникам ТЮЗа были вручены дипломы, а некоторым представителям СМИ вручены благодарственные письма и памятные подарки за активную пропаганду недели театральных представлений.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

Фото М.Хабибуллаева.