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ПООЩРЕНЫ АКТИВИСТЫ СХОДОВ ГРАЖДАН

В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное мероприятие, посвященное итогам «Недели укрепления национальных ценностей в махаллях», организованной в рамках идеи «Махалля — светлое лицо и зеркало совести нашего общества».

В мероприятии приняли участие активисты и работники системы махалли, ветераны, представители организацийпартнеров и средств массовой информации.

Выступивший на собрании заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов поздравил собравшихся с Днем работников системы махалли.

Было отмечено, что под руководством Президента в нашей стране проводится целенаправленная работа по повышению благосостояния населения, эффективной работе с обращениями граждан, положительному решению их проблем, укреплению чувства уверенности в будущем. Здесь, конечно, важное место отводится инсти туту махаллей, дальнейшему совершенствованию деятельности органов самоуправления граждан.

Последовательно развивается работа на основе «махаллабай», которая уже дает свои позитивные результаты.

В своем праздничном послании работникам и активистам системы махалли Узбекистана глава нашего государства особо подчеркнул, что если будет благоустроена махалля – будет благоустроена вся страна. Если будет меняться махалля — изменится все общество. Он отметил важную роль органов самоуправления в адресной работе с нуждающимися семьями, решении проблем соотечественников, внесенных в «железную тетрадь», «женскую тетрадь» и «молодежную тетрадь».

В ходе торжественного мероприятия группе самоотверженных работников, вносящих достойный вклад в повышение роли органов самоуправления граждан в обществе, укрепление межнационального мира и согласия, социальную защиту малоимущих семей, вручены нагрудные знаки «Ардаклы нураний», «Ўатан пидайысы», «Махалла ифтихори» и памятные

подарки. От имени награжденных выступили Райгуль Жумамуратова из Чимбайского района, Исмаил Ходжаниязов из Элликкалинского района, выразившие огромную признательность Президенту за уделяемое внимание к сфере махалли.

Мероприятие завершила кон цертная программа мастеров искусств республики.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.