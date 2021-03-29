ПООЩРЕНЫ АКТИВИСТЫ СХОДОВ ГРАЖДАН
В Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялось торжественное мероприятие, посвященное итогам «Недели укрепления национальных ценностей в махаллях», организованной в рамках идеи «Махалля — светлое лицо и зеркало совести нашего общества».
В мероприятии приняли участие активисты и работники системы махалли, ветераны, представители организацийпартнеров и средств массовой информации.
Выступивший на собрании заместитель Председателя Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан А.Давлетов поздравил собравшихся с Днем работников системы махалли.
Было отмечено, что под руководством Президента в нашей стране проводится целенаправленная работа по повышению благосостояния населения, эффективной работе с обращениями граждан, положительному решению их проблем, укреплению чувства уверенности в будущем. Здесь, конечно, важное место отводится инсти туту махаллей, дальнейшему совершенствованию деятельности органов самоуправления граждан.
Последовательно развивается работа на основе «махаллабай», которая уже дает свои позитивные результаты.
В своем праздничном послании работникам и активистам системы махалли Узбекистана глава нашего государства особо подчеркнул, что если будет благоустроена махалля – будет благоустроена вся страна. Если будет меняться махалля — изменится все общество. Он отметил важную роль органов самоуправления в адресной работе с нуждающимися семьями, решении проблем соотечественников, внесенных в «железную тетрадь», «женскую тетрадь» и «молодежную тетрадь».
В ходе торжественного мероприятия группе самоотверженных работников, вносящих достойный вклад в повышение роли органов самоуправления граждан в обществе, укрепление межнационального мира и согласия, социальную защиту малоимущих семей, вручены нагрудные знаки «Ардаклы нураний», «Ўатан пидайысы», «Махалла ифтихори» и памятные
подарки. От имени награжденных выступили Райгуль Жумамуратова из Чимбайского района, Исмаил Ходжаниязов из Элликкалинского района, выразившие огромную признательность Президенту за уделяемое внимание к сфере махалли.
Мероприятие завершила кон цертная программа мастеров искусств республики.
Д.АБИБУЛЛАЕВ,
корреспондент ККИА.