"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

УСПЕХИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ БОКСУ

Недавно в Ташкенте завершился чемпионат Узбекистана по французскому боксу сават среди юношей и подростков.

В нем успешно выступили воспитанники Детской и юношеской спортивной школы Бозатауского района, представлявшие Каракалпакстан.

Так, среди 12-14-летних в весовой категории 36 килограммов Жандарбек Еримбетов, среди 15-17-летних боксеров в весовой категории 60 килограммов Жанполат Жумаматдинов уверенно дошли до финальных схваток, однако в решающих поединках оба уступили столичным оппонентам. Тем не менее, серебряные медали также являются достойными результатами.

— Мои воспитанники впервые участвуют в турнире такого масштаба и отрадно, что сумели завоевать медали, — сказал тренер юных боксеров Бабур Менлимуратов. — Сават представляет из себя французское боевое искусство, где комбинируются элементы обычного бокса и удары ногами. Примечательность успеха в том, что мои ребята занимаются этим видом единоборств всего три месяца. Есть все основания считать, что они продолжат успешные выступления и на международных аренах...

А.Оразов,

ККИА.