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ВЫСТАВКА МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА

В нашей стране создаются все условия для развития молодого поколения. Юноши и девушки демонстрируют свои способности в сфере науки, культуры, спорта, образования, искусства и других. Поддерживая инициативы и творческие начинания молодежи, государство обеспечивает их будущее.

На днях в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана состоялась выставка молодого художника Саламата Бабаджанова под названием "Басланыў" ("Почин").,

Торжественную часть выставки открыли известные художники нашей республики, которые отметили грани таланта мастера кисти и пожелали ему творческих успехов.

Саламат Бабаджанов родился в 1990 году в городе Нукусе. Особый интерес и любовь к искусству привели начинающего художника в Каракалпакский республиканский лицей-интернат искусства, где он обучался с 2001 по 2006 годы. А в 2009-2013 годы С.Бабаджанов продолжил учебу на отделении изобразительного искусства НГПИ имени Ажинияза.

Здесь он постигал секреты мастерства у известных педагогов и художников. После успешного окончания вуза С.Бабаджанов начинает свою трудовую деятельность преподавателем в Каракалпакской республиканской специализированной школе искусства. Он воспитывает здесь представителей подрастающего поколения — будущих художников.

С.Бабаджанов принимает активное участие во многих творческих конкурсах и занимает передовые места.

На сегодняшней выставке представлены его самые лучшие произведения, которые нашли отклик в душе каждого посетителя мероприятия.

Х.ХАЛИЛАЕВА.

Фото М.Хабибуллаева.