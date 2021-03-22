"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА

Фатима Абдираимова и Халима Халилаева стали победительницами конкурса, объявленного в преддверии Международного женского дня 8 марта редакцией газет "Халк сузи" и "Народное слово".

Согласно требованиям конкурса, авторы должны были отразить деятельность женщин, которые своими благими делами вносят вклад в развитие и процветание Родины, воспитание всесторонне развитого молодого поколения.

"Отзывчивость — качество бесценное" — так назывался материал специального корреспондента газеты "Вести Каракалпакстана" Х.Халилаевой, вышедший в "Народном слове". В нем автор рассказывает о руководителе Каракалпакского отделения общественного объединения спортивной направленности Гульшат Турсымуратовой. Гульшат-апа помогает детям с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе, становиться лидерами, выигрывать конкурсы и спортивные состязания. Движение объединяет более 500 детей по всей республике, самым маленьким из них нет еще трех лет.

Очерк Ф.Абдираимовой, опубликованный в газете "Халк сузи", посвящен Герою Узбекистана Онесии Саитовой, всю свою жизнь посвятившей медицине. "Чимбойнинг Она кизи" — это маленькая повесть о настоящем человеке, достойной дочери своей страны.

Награждение победительниц конкурса прошло в Министерстве по поддержке махалли и семьи Республики Каракалпакстан. Им были вручены дипломы и памятные подарки.

— Я давно слежу за творчествами Ф.Абдираимовой и Х.Халилаевой. Их материалы всегда написаны легким, понятным читателю языком. Победа в конкурсе — яркое подтверждение их профессионализма и мастерства, — говорит председатель Союза писателей Каракалпакстана, народный поэт Каракалпакстана Кенесбай Каримов.

А.Аминова