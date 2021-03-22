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ПРАЗДНИЧНЫЕ САЙИЛИ В ЧЕСТЬ НАВРУЗА

Праздник обновления Навруз, как и по всей стране, широко отметили в нашей республике, при этом строго соблюдались карантинные правила.

Торжества в Нукусе прошли на импровизированных площадках у Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И.В.Савицкого и Центра молодежи.

Места, где были организованы театрализованные литературно-музыкальные хореографические представления, приобрели как никогда праздничный и торжественный вид. Они украшены лозунгами и девизами в честь всенародного праздника. Радуют глаза установленные здесь же юрты, гостей привлекают выставки национальных изделий, музыкальных инструментов и шедевры национальной кулинарии.

Навруз имеет многовековую историю и несет в себе радость пробуждения природы, дарит людям чувства доброты, великодушия и одухотворенности. В то же время он приносит самые лучшие надежды на урожай дехканам и фермерам.

Концертную программу открыла композиция «Хош келдин, Наурыз!» в исполнении коллектива Каракалпакского отделения Государственной филармонии Узбекистана.

Особый колорит празднику придали выступления детских музыкальных ансамблей и показательные упражнения юных спортсменов.

Зрители бурными аплодисментами встретили песни и танцы представителей различных национальностей, проживающих в республике в мире и согласии. По инициативе Президента 30 июля объявлен в нашей стране «Днем дружбы народов».

Задорно прозвучали песни в исполнении музыкальных коллективов КГУ имени Бердаха, НГПИ имени Ажинияза, Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры.

В праздничном мероприятии приняли участие Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, Председатель Совета Министров республики К.Сариев.

Праздничные сайили прошли во всех районах Каракалпакстана.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.