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ЧЕСТВОВАНИЕ СПОРТСМЕНОВ

В Детской и юношеской спортивной школе №1 города Нукуса прошла торжественная церемония чествования победительниц Универсиады-2020 и Суперкубка Узбекистана — женской волейбольной команды Каракалпакстана и юношеской команды республики по футзалу, впервые победившей на чемпионате Футбольной лиги спортивных школ Узбекистана, завершившегося недавно в городе Чирчике.

На мероприятии выступил Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, который от всей души поздравил спортсменов с замечательными достижениями.

В самом деле, сегодня воспитанницы заслуженного тренера Каракалпакстана по волейболу Азата Казакова по праву считаются сильнейшими в стране. Это они в очередной раз подтвердили на вышеуказанных соревнованиях.

А в турнире в Чирчике принимали участие 13 команд, где наши юные футзалисты поочередно обыграли соперников из Сурхандарьинской, Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской областей, а в финальном матче не оставили никаких шансов ровесникам из Сырдарьинской области. При этом в целом забили в ворота конкурентов 14 голов, не пропустив в свои ни одного.

Мамыт Хожабаев признан лучшим защитником, а лучшими бомбардирами стали Нурбек Сарсенбаев и Азизбек Еримбетов.

— Хочу выразить искреннюю признательность руководителям республики за проявленное внимание, — говорит главный тренер команды Исламбек Уснатдинов. — Наша сборная представлена футзалистами из города Нукуса, Кунградского, Кегейлийского и Ходжейлийского районов. Намерены и в дальнейшем продолжить успешные выступления.

Обеим командам в торжественной обстановке вручены Благодарственные письма Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и ценные подарки.

В мероприятии также принял участие Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан К.Сариев.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.