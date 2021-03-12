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Искусство

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» НА СЦЕНЕ ТЮЗ

В сфере искусства нашей республики произошло большое событие. Теперь "Ромео и Джульетта" и другие герои разговаривают на каракалпакском языке. Переводил произведение на каракалпакский язык известный писатель и поэт Каракалпакстана Узакбай Пиржанов.

На днях репертуар Каракалпакского государственного театра юного зрителя пополнился этим произведением Вильяма Шекспира.

Это второе произведение великого драматурга, поставленная нашими театрами. В 1970 году на сцене нынешнего Каракалпакского государственного академического музыкального театра имени Бердаха была поставлена трагедия В. Шекспира "Отелло".

И вот через 50 лет ТЮЗ открыл новую страницу в своем репертуаре. Творческий коллектив театра уверенно решил взяться за классику. Это большое достижение актеров, которые в течение шести месяцев готовились к сдаче спектакля, где отражается символ настоящей любви, которая вот уже нескольких веков не теряет своей актуальности. "Ромео и Джульетта" — известная всему миру трагедия, которое олицетворяет победа самого нежного и чистого чувства на свете — любви против зла и эгоизма.

Оформление художником сцены театра и актеры, носящие одежды XVII века, смогли отразить дух того времени, где некогда жили эти герои в итальянском городе Вероне, где происходила эта печальная история любви.

Полный зал зрителей тепло встретил премьеру, где раскрывались истории и характеры образов Ромео и Джульетты, Графа Париса, Монтекки, Капулетти, Тибальта, няни, Монаха-Лоренцо, служителя Петра и многих других.

После завершения премьеры состоялось обсуждение, где со своими мнениями и замечаниями выступили народный артист Узбекистана Н. Ансатбаев, народный поэт Каракалпакстана Х.Даулетназаров, заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана К. Заретдинов и другие.

Роль Ромео исполнил талантливый актер театра Р. Тлемисов, Джульетту сыграла молодая актриса Б. Бахиева, а в остальных ролях были заняты заслуженные артисты Каракалпакстана Ж.Абдимов и А. Наурызова, заслуженный артист Узбекистана Л. Халкназарова, Ж.Бердибеков, С. Арзиев, Г. Жапарова, Д. Байназаров, П. Келимбетов и другие.

Как отметил в своем выступлении Н.Ансатбаев, обращаясь к актерам ТЮЗ: "Если исправить перечисленные замечания театральных критиков, то этой постановке суждено большой успех и за пределами нашей республики. Вы должны сохранить свой вариант "Ромео и Джульетты". Еще нужно отметить, что у вас в театре есть талантливый ансамбль актеров".

Это не первая постановка произведений зарубежных авторов режиссера Амана Кудайназарова. Несколько лет назад он поставил на сцене ТЮЗ спектакль "Журавлиные перья" японского драматурга Дзюндзи Киноситы.

Значит, мы можем ожидать у коллектива театра новых премьер.

Х.Халилаева,

На снимке: сцена из спектакля.

Фото М.Хабибуллаева.