"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

КОГДА НА ДУШЕ ПОКОЙ

Недаром говорят, когда женщины счастливы, то счастлив весь народ. Их любовь и забота освещают каждый дом. Они не только опора семьи, но и активно реализуют свои способности в различных профессиях.

Обычно накануне Международного женского дня мы рассказывали об известных врачах, педагогах, артистах. Но сегодня решили, что героинями станут обычные женщины, у которых нет званий, высоких наград, известности. Они растят детей, трудятся и счастливы тем, что их работа приносит пользу обществу.

По словам заведующей отделом кадров Нукусского городского управления благоустройства Гульбахар Алламбергеновой, в настоящее время в Нукусе работают 3 отделения благоустройства, которые расположены в разных частях города. Общее количество работников — 551 человек, 97 из них — женщины. Наравне с мужчинами они трудятся, несмотря на погоду, и в летний зной, и в зимние морозы.

Более 30 лет работает в Нукусском городском управлении благоустройства Гульжамал Курбанбаева, вносит вклад в озеленение и уборку нашего города. Ответственно и с уважением относится к своим обязанностям. Увы, далеко не все люди соблюдают чистоту на улице, не задумываясь, оставляют мусор.

Г.Курбанбаева любит свой город, хочет видеть его красивым и чистым. Поэтому старается делать все, чтобы улицы радовали глаз ухоженностью. Ранее она работала поваром. Но сейчас не жалеет о том, что сменила профессию.

— Грех жаловаться на судьбу, — говорит Гульжамал-апа. — Все у меня хорошо. И нет для меня большей радости, чем видеть, результаты своего труда.

В нынешнем году она собирается на заслуженный отдых. О чем будет рассказывать внукам? О том, наверное, как помогала столице республики стать чище и ухоженнее. Об этом говорят и Почетные грамоты Нукусского городского управления благоустройства, которыми награждали ее за хорошую работу.

На мой вопрос: в чем, по ее мнению, состоит женское счастье? — она ответила так:

— Каждой женщине, в первую очередь, необходима семья. Ведь, только рядом с родными людьми мы чувствуем себя счастливыми и нужными. Мы с мужем Кобейсином Алламбергеновым живем, понимая и поддерживая друг друга. Вырастили сына и дочь, которые сегодня нашли свое место в жизни. Когда они здоровы и успешны, сердце матери спокойно. А когда душа беззаботна и спокойна, то все будет хорошо. В этом я вижу женское счастье.

Х.ХАЛИЛАЕВА