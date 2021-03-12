"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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И ДОБРОЕ СЛОВО ЛЕЧИТ...

То, что она обязательно станет врачом, Ботакоз Оразбаева знала еще в детстве. И только невропатологом — таким, как подруга мамы Светлана Кагакова, с которой они вместе работали в Республиканской детской поликлинике в Нукусе.

Мама — Сауле-апа Турсынбаева была медсестрой, мечту дочки она поддерживала полностью, сама в молодости хотела стать доктором, но не получилось. Интерес девочки к ее профессии С.Кагакову не удивлял — у невропатолога особая миссия, здесь нужны твердый характер и сильная воля, а они у Ботакоз были всегда. Доктор Оразабаева считает Кагакову своим первым наставником, который твердо верил — у нее все получится.

После окончания Самаркандского государственного медицинского института, Ботакоз вернулась домой, где молодого врача принял коллектив Нукусской городской поликлиники №4. Найти подход к каждому пациенту и помочь, казалось бы, что может быть проще, но доктор Оразбаева старалась не только провести стандартный прием, но и понять, что особенно волнует человека, как действуют назначенные средства, как часто он обращается к медикам.

— Лечит не только лекарство, но и доброе слово, участие, нужно чтобы врачу доверяли, тогда и бороться с недугом будет намного проще, — считает Ботакоз Тохтарбаевна, которая несет свою службу уже более четверти века. — История болезни, это своеобразная история жизни, потому важно не упустить ничего, чтобы не навредить, не усугубить течение заболевания. К невропатологу обращаются по разным причинам, но чаще всего мы рядом с теми, кто перенес инсульт, различные травмы, и уже не первый год наблюдается у медиков. Работать с такими пациентами непросто, ведь многие теряют надежду на выздоровление, отчаиваются и опускают руки. Исход лечения зависит не только от докторов, но и самих больных, которым необходимо объяснить, что сила духа и вера в себя, творят чудеса...

Лучшая награда для неё — это когда пациент из числа постоянных переходит в категорию бывших и забывает дорогу в медицинское учреждение.

— Только тогда врач может считать свою миссию выполненной, называть себя профессионалом. К сожалению, так случается не всегда, ведь многие болезни неврологического характера запущены, и требуют длительного наблюдения, — продолжает Б.Оразбаева. — В нашем Центре реабилитации и протезировании лиц с инвалидностью Республики Каракалпакстан для лечения и восстановления таких пациентов созданы все самые необходимые условия. Многие из тех, кто был направлен в наше лечебное учреждение для прохождения специальных курсов реабилитации, в буквальном смысле встали на ноги, начали новую, полноценную жизнь.

Доктора Оразбаеву знают, и как врача Нукусского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Бригада медиков, выезжающих по вызову нередко становятся самыми настоящими героями, спасшими еще одну человеческую жизнь.

Дети Ботакоз Тохтарбаевны Ануарбек и Жанар Илихановы гордятся мамой, которая посвятила себя самой гуманной профессии на свете. А сама Ботакоз-апа мечтает, чтобы по ее стопам пошли внуки, ведь кому-то нужно продолжать семейную традицию.

А.Аминова