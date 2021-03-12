"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ПУТИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На днях в поселках "Каракалпакстан" и "Жаслык" Кунградского района состоялись "круглые столы" на тему "Пути развития женского предпринимательства" по проекту Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл" и его Каракалпакского отделения при финансировании Центра поддержки гражданского общества АБР "Углубление участия гражданского общества для повышения эффективности развития — Углубление участия гражданского общества в операциях АБР".

Цель "круглого стола" — выработка рекомендаций и предложений по оказанию помощи участницам проекта в доступе к льготным кредитам, выделению земельных участков для предпринимательской деятельности в проектной зоне и решению других вопросов.

Целью пилотного проекта "Тадбиркор аёл" является предоставление услуг, необходимых для расширения возможностей женщин в поселках "Каракалпакстан" и "Жаслык", оторванных от райцентра и расположенных на пустынной территории Устюрта для их участия в предпринимательской деятельности.

Некоторым участницам семинаров, обучившихся по модулям "Начни свой бизнес" и "Совершенствую свой бизнес", среди которых Гульназ Еримова из поселка "Каракалпакстан", проект помог определиться с решением открыть свой бизнес, а Г.Еримова уже получила свидетельство о статусе предпринимателя-ремесленника, возможность же постоянного консультирования с тренерами позволяет развиваться в нужном направлении, искать клиентов. На "круглом столе" участницы семинаров хотели получить информацию о строительстве участка дороги А-380, вдоль которой расположены поселки и других возможностях становления и развития своего дела от представителей госструктур банков.

Для участия в мероприятии приглашены представители партнеров проекта — Территориального управления по автомобильным дорогам Республики Каракалпакстан, хакимията Кунградского района, Министерства по поддержке махалли и семьи, а также Каракалпакского отделения Ассоциации ремесленников Узбекистана "Хунарманд", районных налоговой инспекции, центра госуслуг, отдела Агентства по делам молодежи Узбекистана, филиалов "Агробанка" и "Халк банка", успешные в республике женщины-предприниматели, участницы семинаров, СМИ.

В рамках круглого стола координатор проекта Ш.Мирзаева, исполнительный директор Каракалпакского отделения Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл",специалист по развитию деловых навыков проекта Назира Елибаева представили рассказали о проекте и его результатах. А именно, по двум модулям обучено 258 женщин из обоих поселков. 215 участниц семинаров обучены по программе "Начни свой бизнес", среди них есть и самозанятые, 43 участницы — по модулю "Совершенствуй свой бизнес", те, кто уже начал свое дело и желает получить больше информации о ведении бизнеса, или те, кто желает успешно продолжать свое дело.

Специалист Территориального управления по строительству автодорог С.Бекниязов поделился информацией о строительстве участка магистрали вблизи поселков, а именно какой будет дорога, строительные работы на нем начнутся уже в этом году и продлятся до 2025 года, вдоль дороги будут развивать торговую и сервисную инфраструктуру.

В мероприятии принимала участие заместитель хакима — начальник кунградского районного отдела Министерства по поддержке махалли и семьи РК Жамиля Аметова, которая отметила важность развития женского предпринимательства и вовлечения в предпринимательскую деятельность неработающих женщин для повышения благосостояния семей, статуса женщины в обществе.

Участники "круглого стола" рассказали о направлении деятельности своих организаций и о возможностях, которыми могут воспользоваться обученные участницы семинара, в частности по госуслугам, налоговой, банковской сферам и так далее. Руководитель Каракалпакского отделения Ассоциации ремесленников Узбекистана "Хунарманд" Д.Алламбергенова рассказала о том, какие меры принимаются для привлечения в ремесленничество, институте "усто-шогирд", широких возможностях для занятий ремеслом, народными промыслами, льготах и преференциях для представителей данного направления.

Успешными историями бизнеса поделились каракалпакские предпринимательницы Дильбар Каримбердиева, руководитель семейного предприятия "Ayaz Yurt" и частного предприятия "Бархан тур" (туристический бизнес), депутат Турткульского районного кенгаша от Экологической партии Узбекистана Тазагуль Торемуратова, руководитель ряда фирм и учреждений в Канлыкульском районе.

Об особенностях старта своих дел выступили некоторые участницы семинаров — жительницы поселка "Каракалпакстан" Гульназ Еримова, Бахыт Шынтаева, Дамегуль Спанова и поселка "Жаслык" Роза Альянова и Диляра Кыдырбаева.

По итогам "круглого стола" обсуждены возможности подписания меморандумов о сотрудничестве "Тадбиркор аёл" с партнерами по предоставлению информации о ходе строительства и выделении земель для развития торговой и сервисной инфраструктуры вдоль нового участка магистрали А-380 для дальнейшего информирования проектной группы участниц. Также обсуждалась возможность создания инициативных групп из женщин-лидеров из проектных поселков

И.ПЕТРУШИНА