Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 12:24:03, 12.03.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

ПУТИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

На днях  в поселках "Каракалпакстан" и "Жаслык" Кунградского района состоялись  "круглые столы" на тему "Пути развития женского предпринимательства" по проекту Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл"  и его Каракалпакского отделения при финансировании Центра поддержки гражданского общества АБР "Углубление участия гражданского общества для повышения эффективности развития — Углубление  участия гражданского общества в операциях АБР". 

Цель "круглого стола" — выработка  рекомендаций и предложений по оказанию помощи участницам проекта в доступе к льготным кредитам, выделению земельных участков для предпринимательской деятельности в проектной зоне и решению других вопросов. 

Целью пилотного проекта "Тадбиркор аёл"  является предоставление услуг, необходимых для расширения возможностей женщин в поселках "Каракалпакстан" и "Жаслык", оторванных от райцентра и расположенных на пустынной территории Устюрта для их участия в предпринимательской деятельности.

Некоторым участницам семинаров, обучившихся по  модулям "Начни свой бизнес" и "Совершенствую свой бизнес", среди которых Гульназ Еримова из поселка "Каракалпакстан", проект помог определиться с решением открыть свой бизнес, а Г.Еримова уже получила   свидетельство о статусе предпринимателя-ремесленника, возможность же постоянного консультирования с тренерами  позволяет  развиваться в нужном направлении, искать клиентов. На "круглом столе" участницы семинаров  хотели получить информацию о строительстве участка дороги А-380, вдоль которой расположены поселки и других возможностях становления и развития своего дела от представителей госструктур банков.

Для участия в мероприятии приглашены представители  партнеров   проекта — Территориального управления по автомобильным дорогам  Республики Каракалпакстан,  хакимията Кунградского района, Министерства по поддержке махалли и семьи,  а также Каракалпакского  отделения Ассоциации ремесленников Узбекистана "Хунарманд", районных  налоговой инспекции, центра госуслуг, отдела  Агентства по делам молодежи Узбекистана, филиалов  "Агробанка" и "Халк банка", успешные в республике женщины-предприниматели, участницы семинаров, СМИ. 

В рамках круглого стола координатор проекта Ш.Мирзаева, исполнительный директор Каракалпакского отделения Ассоциации деловых женщин Узбекистана "Тадбиркор аёл",специалист по развитию деловых навыков проекта Назира Елибаева представили рассказали о проекте и его результатах. А именно,  по двум модулям  обучено 258 женщин из обоих поселков. 215 участниц семинаров  обучены по программе  "Начни свой бизнес", среди них есть и самозанятые,   43 участницы — по модулю "Совершенствуй свой бизнес", те, кто уже начал свое дело и  желает получить больше информации о ведении бизнеса,  или те, кто желает  успешно продолжать свое дело.   

Специалист Территориального управления по строительству автодорог С.Бекниязов  поделился информацией о строительстве участка магистрали вблизи поселков,  а именно какой будет дорога, строительные работы на нем начнутся уже в этом году и продлятся до 2025 года, вдоль дороги будут развивать торговую и сервисную инфраструктуру.

В мероприятии принимала участие заместитель хакима — начальник кунградского районного отдела  Министерства по поддержке махалли и семьи РК Жамиля Аметова, которая отметила важность развития женского предпринимательства и вовлечения в предпринимательскую деятельность неработающих женщин для повышения благосостояния семей, статуса женщины в обществе.

Участники "круглого стола"  рассказали о направлении деятельности своих организаций и о возможностях, которыми могут воспользоваться обученные участницы семинара, в частности по госуслугам, налоговой, банковской сферам и так далее. Руководитель Каракалпакского отделения Ассоциации  ремесленников Узбекистана "Хунарманд" Д.Алламбергенова  рассказала о том, какие меры принимаются  для привлечения в ремесленничество, институте "усто-шогирд", широких возможностях для занятий ремеслом, народными промыслами, льготах и преференциях для представителей данного направления. 

Успешными историями бизнеса поделились каракалпакские предпринимательницы Дильбар Каримбердиева, руководитель   семейного предприятия "Ayaz Yurt" и частного предприятия "Бархан тур" (туристический бизнес), депутат Турткульского районного  кенгаша  от Экологической партии Узбекистана Тазагуль Торемуратова, руководитель ряда фирм и учреждений в Канлыкульском районе.

Об особенностях старта своих дел выступили  некоторые участницы семинаров — жительницы поселка "Каракалпакстан" Гульназ Еримова,  Бахыт Шынтаева, Дамегуль Спанова и  поселка "Жаслык" Роза Альянова и Диляра Кыдырбаева.

По итогам "круглого стола"  обсуждены возможности  подписания меморандумов о сотрудничестве "Тадбиркор аёл" с партнерами по предоставлению информации о  ходе строительства  и  выделении земель для развития торговой и сервисной инфраструктуры вдоль нового участка  магистрали А-380 для дальнейшего информирования  проектной группы участниц.   Также обсуждалась возможность создания инициативных групп из женщин-лидеров из проектных поселков

И.ПЕТРУШИНА

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