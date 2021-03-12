"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Программа «Обод кишлок» — в действии

ЧИСТАЯ ВОДА В АУЛАХ — НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

На днях состоялась процедура запуска в эксплуатацию оборудования по очист­ке воды и получению дезинфицирующего раствора в восьми аулах Каракалпакстана в рамках совместного проекта ПРООН и Канадского фонда местных инициатив «Поддержка быстрого реагирования на COVID-19 путем смягчения социально-экономических последствий для уязвимых групп населения в Сырдарьинской области и регионе Каракалпакстан Узбекистана», целью которого является обеспечение более широкого доступа к питьевой и технической воде, а также доступа к средствам для предотвращения распространения COVID-19.

По одному комплекту оборудования установлено в Чимбайском (в «Байжен аул» ССГ «Пашентау») и Тахтакупырском (в ауле «Коструба») районах, два — в Муйнакском (в «Алий аул» ССГ «Хоким ата» и МСГ «Муйнак») и четыре — в Бозатау­ском (в «Кабаклы аул» и «Батырлар ауыл» ССГ «Еркиндарья», «КС-1 аул» ССГ «Кусханатау» и «Тилеу жыккын аул» ССГ «Кок суу»).

Ранее в данных населенных пунктах вода использовалась из артезианских скважин, с минерализацией от 3,6 г/л 6 г/л. Установленное оборудование для очистки воды способно очищать 500 литров в час. А качество очистки гарантирует технология обратного осмоса с его многоступенчатой системой фильтров. Для бесперебойного обеспечения установки водой были углублены имеющиеся колодцы в аулах, а там, где их не было — пробурены артезианские скважины глубиною до 50 м, как, например, в Муйнакском и Чимбайском районах. Все колодцы были оснащены погружными насосами, а для их снабжения электроэнергией установлены солнечные панели в школах №17, №1 и №23 «Алий аула» ССГ «Хаким ата» и МСГ «Муйнак» Муйнакского района, ССГ «Коструба» Тахтакупырского района соответственно. Для профилактики COVID — 19 в этих же населенных пунктах установлены электролизные установки для получения гипохлорита натрия как дезинфицирующего средства мощностью 600 л/сутки.

В Муйнакском районе местом для установки оборудования выбраны общеобразовательные школы: в школе №17 «Алий аула» ССГ «Хаким ата» и школе №1 МСГ «Муйнак». Как сказал заведующий Муйнакским районным отделом народного образования М.Аметов, именно социальные объекты, в первую очередь, школы, нуждаются в подобных установках. К примеру, в школе №17 в «Алий ауле» обучаются около 300 учащихся, а в самом ауле проживает половина населения сельского схода граждан — 2256 человек. После установки очистителей в каждом классе теперь стоят емкости с питьевой водой для детей. А уже совсем скоро, с приходом весны и теплой, а затем и жаркой погоды потребление воды вырастет. Доступ к очищенной воде обеспечен и жителям аула, некоторые жители уже этой возможностью пользуются.

М.Аметов отметил важность и своевременность установок по получению гипохлорита натрия как дезинфицирующего средства. Школы только недавно вернулись к работе в обычном режиме, и очень важно сегодня соблюдать все профилактические предписания, среди которых обработка помещений и поверх­ностей дезинфицирующими средствами. О наличии установки по получению дезинфицирующего раствора известили местных предпринимателей, жителей и другие организации, а сами школы уже его активно используют.

Директор общеобразовательной школы №1 Муйнакского района С.Нуржанов, считает, что установка оборудования по очистке воды и получению дезинфицирующего раствора в их образовательном учреждении удобна для многих, это гарантирует широкий охват потребителей чистой воды и дезинфицирующего раствора. Теперь необходимо упорядочить получение воды и дезинфицирующего раствора организациям и населению.

В ССГ «Еркиндарья» Бозатауского района оборудование было установлено в «Кабаклы аул» и «Батырлар аул», для чего построены специальные помещения. В общей сложности водой обеспечены около 100 хозяйств.

Заместитель председателя схода граждан ССГ «Еркиндарья» З.Жылкайдарова рассказывает, что новость об установке по очистке воды население обрадовала. По мнению жителей аулов, вода и на вкус другая стала, чем прежде. И любимый всеми черный чай с молоком стал намного вкуснее. Сама З.Жылкайдарова живет в соседнем с «Кабаклы аул» ауле и получается иногда набирать очищенную воду здесь.

— Для нас, пенсионеров — это большой подарок иметь возможность пить каждый день чистую воду, — говорит жительница поселка «Кабаклы аул» Ж.Уразова. — С годами болезни потихоньку одолевают, а с той водой, какая была у нас, раньше часто мучали кишечные инфекции. А эта вода чистая на вид, ее не надо отстаивать, а после ее приема чувствуешь легкость в организме.

На церемонии запуска оборудования в «Кабаклы аул» хаким Бозатауского района М.Кайпанов подчеркнул важность проекта ПРООН и Канадского фонда местных инициатив по обеспечению населения чистой питьевой водой, отметив, что данные задачи ставит перед руководством регионов и Президент Ш.М.Мирзиёев. Сам проект актуален в связи с пандемией COVID-19, а чистая питьевая вода в домах — это профилактика многих болезней.

ССГ «Коструба» Тахтакупырского района является одним их самых отдаленных аулов Каракалпакстана. Он расположен в 180 км от райцентра вблизи государственной границы с Казахстаном и затерян среди такыров и песков, что усложняет сообщение с ним. Источником водоснабжения для его жителей является самоизливающаяся скважина с минерализацией более 6 граммов на литр, такая вода считается непригодной для питья. Учитывая эти обстоятельства, в рамках проекта была установлена одна система для очистки воды и фотоэлек­трическая установка в общеобразовательной школе №23 Тахтакупырского района.

Заместитель директора школы Б.Серкебаев демонстрирует помещение, где размещено оборудование. Доступ к воде есть и у учащихся, и у жителей «Кос­трубы» то есть, у 488 человек. Почти месяц пользуются они чистой водой, и уже понимают, насколько улучшилось самочувствие жителей. Даже после кипячения воды чувствовалась солоноватость, а эта вода кажется сладкой. Но большая радость у Б.Серкебаева за детей, которые теперь будут пить чистую воду и, надеется, что будут расти здоровыми и сильными.

В результате реализации проекта ПРООН и Канадского фонда местных инициатив 4230 человек обеспечены чистой питьевой водой. Производство дезинфицирующего вещества позволило снизить риск инфицирования вирусом COVID-19 свыше 36 тысячам человек за счет проведения дезинфекции школ, детских садов, медицинских учреждений, торговых точек, заведений общественного питания.

И.ПЕТРУШИНА.