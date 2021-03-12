"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ВСТРЕЧИ, ПОЛНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

На днях Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов с рабочей поездкой посетил Берунийский район.

Здесь глава республики ознакомился с ходом подготовки реализации ряда предпринимательских проектов. В частности, в сельском сходе граждан «Абай» был заложен камень под строительство завода по выпуску гипсокартона. Стоимость проекта составляет почти 23 миллиарда сумов, здесь будет создано 45 новых рабочих мест.

В этот же день с благословения ветеранов был дан старт строи­тельству мукомольного завода, чья сметная стои­мость составляет 33,5 миллиарда сумов. Со вводом в эксплуатацию завода будет обеспечена занятость более 200 человек.

В этот же день в Центре культуры и досуга населения Берунийского района руководитель республики провел встречу с представителями активной молодежи собственно Берунийского, а также Турткульского и Элликкалинского районов.

В фойе Центра исполнялись песни и танцы национальностей, населяющих эти районы, а также гости ознакомились с работой 28 кружков, функционирующих здесь. Кружки дойры, национального песенного искусства, хореографии, художественной гимнастики, каратэ – лишь их малая часть. В ходе посещения М.Камалов подарил библиотеке Центра 1000 экземпляров книг.

Гости также ознакомились с экспонатами музея при Центре и выставкой работ берунийских художников Сабира Кутлымуратова и Сахи Джанахмедова. В ходе встречи живописцам даны конкретные рекомендации в плане развития традиции «Наставник-ученик». Школьникам, посещающим школу из отдаленных местностей, подарены 20 велосипедов.

Весьма оживленно проходила встреча Председателя Жокаргы Кенеса с молодежью. Сначала посредством платформы ZOOM прошли беседы со студентами, обучающимися в вузах Китая, Беларуси и России. Затем было заслушано обращение молодежи трех районов.

А также, трем студентам из малообеспеченных семей каждого из трех районов вручены сертификаты на оплату контрактного обучения в высших учебных заведениях. Кроме того, 6 учащихся, отличившихся на предметных олимпиадах, были вознаграждены ноут­буками.

В рамках мероприятия был организован концерт мастеров искусств.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.