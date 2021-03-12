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ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СВЕТА, ДОБРА И КРАСОТЫ

6 марта этого года в Нукусе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 8 марта — Международному женскому дню. В празд­ничном торжестве приняли участие ветераны труда, общественные активистки, представители различных министерств и учреждений.

На мероприятии Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов сердечно поздравил женщин республики с прекрасным праздником.

Было отмечено, что в русле задач, определенных Президентом, одним из главных приоритетов государственной политики в нашей стране является проявление всесторонней заботы и внимания к женщинам, постоянное повышение их активности в общественно-политической и социально-экономической жизни. Внедрение в жизнь «женской тетради», направленной на обеспечение гендерного равенства, полное раскрытие потенциала и способностей женщин во всех сферах общественной деятельности, овладение профессией и предпринимательскими навыками, оказание практической помощи женщинам, нуждающимся в социальной поддержке — одно из наглядных свидетельств успешной реализации этой политики.

В результате в настоящее время женщины активно и плодотворно трудятся в науке, образовании, медицине, культуре, спорте, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах. Вышедшие среди них депутаты разных уровней, ученые, писатели, поэты, предпринимательницы вносят заметный вклад в развитие и процветание нашей Родины.

Указом Президента Республики Узбекистан «О награждении в связи с Международным женским днем — 8 марта» от 4 марта 2021 года, за активное участие в проводимых в стране кардинальных реформах, направленных на строительство нового Узбекистана, обеспечение благосостояния нашего народа, восемь представительниц Каракалпакстана были удостоены почетных званий, орденов и медалей, а также постановлением главы государства от 3 марта за отличное поведение, уникальный талант, сметливость, инициативность, успехи в учебе два юных таланта награждены государственной премией имени Зульфии.

В ходе мероприятия группа женщин были отмечены нагрудными знаками Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан «Ардаклы нураний», «Уатан пидайысы» и «Умит ушкыны», почетными грамотами Совета Министров республики. Кроме того, за активную государственную и общественную деятельность нескольким женщинам были вручены нагрудные знаки «Муътабар аёл». От их имени Роза Палванова, Наргиза Балтабаева, Зинаида Тигай выразили искреннюю признательность за достойную оценку труда всех награжденных.

Праздничное мероприятие украсил концерт мастеров искусств.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.