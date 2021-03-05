"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

ДВЕ МЕДАЛИ НАШЕГО ПЛОВЦА

В конце февраля этого года в Ташкенте, в Республиканском колледже олимпийских резервов прошел чемпионат Узбекистана по плаванию среди спортсменов 2007-2009 годов рождения.

В чемпионате участвовали около 400 юных пловцов со всех регионов страны.

Воспитанник Нукусского колледжа олимпийских резервов Улмамбет Азатбаев на дистанциях 100 и 200 метров брассом завоевал две серебряные медали.

К сведению читателей, ученик этого колледжа Адильбек Юсупбаев девять раз становился чемпионом страны на различных дистанциях и оказывался среди призеров первенств Азии.

Двукратного вице-чемпиона Узбекистана подготовил тренер Низаматдин Атамуратов.

И.Матеков,

ККИА.