"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

У КАРАКАЛПАКСТАНСКОГО БОКСЕРА — «ЗОЛОТО» МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА!

23-26 февраля этого года в Гомеле (Республика Беларусь) прошел международный турнир памяти А.Юскова среди боксеров 2002-2003 годов рождения.

Выступивший в составе сборной команды Узбекистана наш земляк Мадияр Данияров в весовой категории до 52 килограммов в финальной схватке одолел своего соперника из Казахстана Жандоса Жумабаева и стал победителем турнира.

Напоминаем, что на пути к финалу Мадияр победил хозяина турнира, чемпиона Беларуси Дениса Беницевича.

Спортсмена к международным состязаниям подготовил тренер Ш.Айтбаев.

ККИА