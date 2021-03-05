Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:09:06, 05.03.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

У КАРАКАЛПАКСТАНСКОГО БОКСЕРА  — «ЗОЛОТО» МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА!

23-26 февраля этого года в Гомеле (Республика Беларусь) прошел международный турнир памяти А.Юскова среди боксеров 2002-2003 годов рождения.

Выступивший в составе сборной команды Узбекистана наш земляк Мадияр Данияров в весовой категории до 52 килограммов в финальной схватке одолел своего соперника из Казахстана Жандоса Жумабаева и стал победителем турнира.

Напоминаем, что на пути к финалу Мадияр победил хозяина турнира, чемпиона Беларуси Дениса Беницевича.

Спортсмена к международным состязаниям подготовил тренер Ш.Айтбаев.

ККИА

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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