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НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЛЯ ЛИЦЕЯ «ТЕМУРБЕКЛАР МАКТАБИ»

Недавно в Нукусе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию нового здания военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби».

Перед началом торжественного мероприятия прозвучали государственные гимны Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан.

На церемонии выступили Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан, генерал-майор Б.Мирзарахимов, которые горячо поздравили собравшихся с открытием современного учебного корпуса.

Выступившие затем учащиеся данного лицея А.Генжемуратов, Э.Бахтияров, от имени родителей М.Халимбетова выразили искреннюю благодарность Президенту страны за глубокую заботу о подрастающем поколении.

Отмечалось, что в настоящее время рамках Концепции повышения эффективности духовно-просветительской работы в системе Вооруженных Сил Республики Узбекистан проводится системная работа по воспитанию всесторонне развитого молодого поколения, беззаветно преданного своей Родине, готового верно служить ей.

Как известно, 28 июня 2018 года принято постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания юношей и подготовки кадрового резерва для Вооруженных Сил Республики Узбекистан и государственной службы». Нормативным документом поставлена задача образовать в составе министерств обороны, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, а также Службы государственной безопасности и Национальной гвардии Республики Узбекистан принципиально новые военно-академические лицеи «Темурбеклар мактаби». В Каракалпакстане военно-учебное заведение образовано в составе Ми­нистерства внутренних дел Республики Узбекистан и оно начало учебный процесс в 2020/2021 учебном году.

Основными задачами «Темурбеклар мактаби» определены формирование у учащихся глубокого уважения к духовно-просветительским ценностям нашего народа, его культуре и обычаям, таких высоких личностных качеств, как честность, порядочность, патриотизм, преданность, самоотверженность и чувство национальной гордости, воспитание учащихся на основе истории и богатой культуры нашего народа, бесценного наследия великих предков, прежде всего Амира Темура, на примере героизма соотечественников современников, отдавших свои жизни во имя свободы и процветания Родины, преданных народу Узбекистана, с твердыми жизненными взглядами и активной жизненной позицией.

На строительство здания военно-академического лицея из госбюджета было выделено более 30 миллиардов сумов.

В лицее, рассчитанном на 200 ученических мест, созданы благоприятные условия для учебы и развития учащихся. В первый учебный год принято 100 учеников, успешно выдержавших тестовые испытания.

Обращает на себя внимание крепкая материально-техническая база лицея, его оснащение самыми современными оборудованием, техникой, инвентарем.

В ходе мероприятия учащиеся приняли торжественную присягу.

Показательные выступления военнослужащих Северо-Западного военного округа и сотрудников МВД Республики Каракалпакстан, а также концерт мастеров искусств республики оставили глубокие впечатления у гостей.

Д.Абибуллаев,

корреспондент ККИА.

Фото М.Хабибуллаева.