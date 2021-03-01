"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Спорт

НА КУБКЕ УЗБЕКИСТАНА — ВТОРЫЕ

В середине месяца в Джизаке прошел XXII розыгрыш Кубка Узбекистана по волейболу среди женщин.

11 команд были разделены на две группы. В группе "Б" волейболистки Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза, представлявшие на турнире Каракалпакстан, не оставили никаких шансов соперницам, став победительницами группы.

Однако, в решающем матче с лучшей в группе "А", командой "СКУФ" из Ташкентской области, наши девушки уступили и заняли 2-е место.

По итогам кубковых состязаний наши волейболистки — Н.Рейимбаева — признана лучшим игроком, а М.Камилжанова лучшей либеро турнира.

Наставником волейболисток является заслуженный тренер Каракалпакстана, ветеран спорта Узбекистана Азат Казаков.

И.Матеков,

ККИА.