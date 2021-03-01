"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Образование

ВПЕРЕДИ — НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ

Шесть учениц школ Каракалпакстана стали победительницами республиканского этапа предметной олимпиады по русскому языку. Теперь им предстоит еще одно испытание — участие в заключительном этапе, который пройдет в Ташкенте.

Трое из них изучают русский язык как иностранный, но это не помешало им оказаться в числе лучших и показать хорошие результаты.

Айгерим Умбетова преподает русский язык и литературу больше 30 лет, бывшие ученики с теплотой вспоминают свою учительницу, которая помогла им определиться с выбором будущей профессии, всегда была примером для подражания. Среди них также немало победителей предметных олимпиад и различных конкурсов. Мукаддас Дурдибаева в этом году заканчивает Кунградскую общеобразовательную школу №35. Готовя ее к олимпиаде, А.Умбетова не сомневалась в том, что Мукаддас не подведет своего наставника.

Для ученицы 11 класса школы №5 Нукусского района Олеси Хомчук участие в олимпиаде также принесло удачу, обойдя многих своих ровесников, она оказалась в числе лидеров. Для педагога Альфии Курбанбаевой такие достижения воспитанников — лучшая награда за нелегкий учительский труд.

— Я писала сочинение на тему "Человеческие ценности", для меня они означают уважение к старшим, быть достойным гражданином своей страны, опорой для своих родных и близких, приносить пользу обществу, — говорит О.Хомчук.

Победительниц предметной олимпиады по русскому языку, среди которых также Гульзада Жанабаева, Раушан Алламбергенова и другие школьницы, чествовали в Русском культурном центре Республики Каракалпакстан, где им вручили специальные дипломы и памятные подарки. Методист русского языка и литературы Республиканского учебно-методического центра при Министерстве народного образования Республики Каракалпакстан Миригуль Бердибаева в шутливой форме выразила надежду, что в следующий раз среди победителей окажутся и ребята...

А девочек-победительниц впереди ждут испытания на более серьез­ном уровне.

А.Аминова