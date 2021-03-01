ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ КОМПОЗИТОРА
В честь 70-летнего юбилея заслуженного деятеля искусства Республики Каракалпакстан, известного композитора Шарапатдина Пахратдинова в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялся творческий вечер, в котором участвовали поклонники, ученики, родные и близкие музыканта, представители широкой общественности и средств массовой информации.
На вечере юбиляра от имени Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан сердечно поздравил председатель комитета Д.Курбаниязов и вручил ему нагрудной знак "Ардаклы нураний".
На мероприятии было сказано немало добрых слов о плодотворной творческой деятельности композитора. Его произведения "Мажнун тал", "Ташкент акшамы" и многих других до сего времени с большой любовью слушают поклонники музыки.
Вниманию участников торжественного мероприятия Симфоническим оркестром театра была представлена концертная программа из музыкального творчества Ш.Пахратдинова.
Т.Сейтназарова,
корреспондент ККИА.