"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА" Культура ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ КОМПОЗИТОРА В честь 70-летнего юбилея заслуженного деятеля искусства Республики Каракалпакстан, известного композитора Шарапатдина Пахратдинова в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялся творческий вечер, в котором участвовали поклонники, ученики, родные и близкие музыканта, представители широкой общественности и средств массовой информации. На вечере юбиляра от имени Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан сердечно поздравил председатель комитета Д.Курбаниязов и вручил ему нагрудной знак "Ардаклы нураний". На мероприятии было сказано немало добрых слов о плодотворной творческой деятельности композитора. Его произведения "Мажнун тал", "Ташкент акшамы" и многих других до сего времени с большой любовью слушают поклонники музыки. Вниманию участников торжественного мероприятия Симфоническим оркестром театра была представлена концертная программа из музыкального творчества Ш.Пахратдинова. Т.Сейтназарова, корреспондент ККИА. Сәне: 01.03.2021 10:45:42 4 мәрте оқылды