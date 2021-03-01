Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 11:50:54, 01.03.2021
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"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Культура

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ КОМПОЗИТОРА

В честь 70-летнего юбилея заслуженного деятеля искусства Республики Каракалпакстан, известного композитора Шарапатдина Пахратдинова в Каракалпакском государственном академическом музыкальном театре имени Бердаха состоялся творческий вечер, в котором участвовали поклонники, ученики, родные и близкие музыканта, представители широкой общественности и средств массовой информации.

На вечере юбиляра от имени Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан сердечно поздравил председатель комитета Д.Курбаниязов и вручил ему нагрудной знак "Ардаклы нураний".

На мероприятии было сказано немало добрых слов о плодотворной творческой деятельности композитора. Его произведения "Мажнун тал", "Ташкент акшамы" и многих других до сего времени с большой любовью слушают поклонники музыки.

Вниманию участников торжественного мероприятия Симфоническим оркестром театра была представлена концертная программа из музыкального творчества Ш.Пахратдинова.

Т.Сейтназарова,

корреспондент ККИА.

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Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
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