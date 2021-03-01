"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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ЕГО ЖИЗНЬ — ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В Каракалпакском государственном университете имени Бердаха состоялось торжественное меро-приятие, посвященное 85-летию со дня рождения заслуженного работника физической культуры и спорта Республики Узбекистан, заслуженного работника культуры Республики Каракалпакстан, судьи международной категории по волейболу, заместителя директора университетского спортивного клуба, доцента Юрия Ивановича Кулакова.

В мероприятии приняли участие руководители Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, соответствующих министерств, ведомоств, учреждений и организаций, представители широкой общественности, коллеги, современники, ученики, супруга, родные и близкие юбиляра.

Председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан М.Камалов, отметив бесценный вклад Юрия Ивановича Кулакова в развитие спорта нашей республики, его достойный по-дражания самоотверженный труд на благо воспитания здорового поколения, от всей души поздравил его с юбилеем.

Было зачитано официальное поздравление от имени Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, после которого Ю.И.Кулакову вручен нагрудной знак "Ардаклы нураний" и преподнесены памятные подарки.

Выступившие затем председатель Совета ветеранов КГУ, профессор Б.Абдикамалов, министр физической культуры и спорта республики Г.Байниязов, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Б.Матмуратов, ректор Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза Б.Утемуратов, ветеран спорта, кавалер ордена "Соглом авлод" учун второй степени С.Абдигапбаров, заведующий кафедрой общей биологии и физиологии, профессор А.Матчанов, заведующий кафедрой физики полупроводников, профессор К.Исмайлов, доцент кафедры теории и методики физической культуры А.Казаков и другие подробно рассказали о жизни и самоотверженной трудовой деятельности Ю.Кулакова.

Отмечалось, что Ю.Кулаков родился 25 февраля 1936 года в городе Кизыл-Арвате (Туркменистан). В 1955 году поступает на факультет физкультуры Ташкентского государственного педагогического института имени Низами. Успешно окончив учебу, он в 1959 году по собственной инициативе приезжает в Нукус и начинает трудовую деятельность в Каракалпакском государственном педагогическом институте.

В составе команды республики по футболу и баскетболу Ю.Кулаков добивался заметных успехов на различных соревнованиях. А в 1964 году в составе нукусского "Буревестника" стал чемпионом Узбекистана по баскетболу среди вузов.

Переходя на тренерскую работу, он одновременно трудится на админис-тративной работе в институте, в течение 15 лет возглавляя факультет, еще в течение 15 лет — кафедру, три года руководил объединенным профсоюзным комитетом. Затем работал секретарем партийной организациии КГУ, был проректором по духовно-воспитательной работе...

Ю.Кулаков в течение полувека руководил деятельностью Федерации волейбола республики, более шести лет был главой Союза ветеранов футбола, то есть вел и большую общественную работу.

За выдающиеся заслуги Ю.Кулакову в 1969 году присуждено почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Каракалпакстан", а в 1976 он был удостоен звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Узбекистан".

В качестве заместителя руководителя спортивного клуба университета он и сейчас передает свои знания молодым спортсменам.

Торжественный вечер завершился концертной программой.

А.Жиемуратов,

ККИА.