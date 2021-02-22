"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

Экология

УНИКАЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЮЖНЫЙ УСТЮРТ»

Уникальный природоохранный объект был создан на территории Каракалпакс­тана в прошлом году — Национальный природный парк "Южный Устюрт".

В Узбекистане значатся лишь несколько аналогичных охраняемых природных территорий, среди которых Зааминский национальный парк, Угам-Чаткальский национальный парк. Согласно определению статуса этих объектов Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП), на территории подобных объектов допускается и организуется туризм. Территория национального парка находится под защитой юридического режима, исключающего все виды эксплуатации природных ресурсов человеком и не допускающего каких-либо нарушений целостности территории деятельностью человека.

Решение о его создании, как и еще о трех природоохранных объектах в Каракалпакстане, принято Постановлением Президента "О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере охраняемых природных территорий" 20 марта 2019 года.

Национальный природный парк является структурным подразделением Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан и имеет особое природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение как уникальный природный комплекс, в составе которого имеется большое биоразнообразие флоры и фауны.

Согласно данному постановлению, его необходимость возникла для улучшения состояния экосистемы на территории природного парка, сохранения и восстановления уникальных видов растений и животных. Он расположен на территории Кунградского района и занимает значительную площадь 1 447 443 га. Большая часть границ Южного Устюрта представляет собой приграничные площади с соседним Туркменистаном и Казахстаном.

— Территория Южного Устюрта — это поистине уникальная зона с красивейшими ландшафтами первозданной природы и необычной флорой и фауной, которая нуждается в охране, изучении и сохранении, — говорит исполняющий обязанности директора Национального природного парка "Южный Устюрт" А.Абдурахманов. — Несмотря на то, что он удален от населенных пунктов, существует угроза браконьерства на этой территории.

Природный парк занимает южную часть плато Устюрт в пределах Узбекистана к западу от Сарыкамышской котловины между подножьем увала Капланкыр на юге и впадиной Ассаке-Аудан на севере. Здесь расположена часть Сарыкамышской котловины и представляет собой реликтовый залив древнего водоема гораздо более обширного, чем Аральское море первой половины XX в. Познавательный потенциал природного парка очень высок, так как территория включает разнообразные формы рельефа, типы экосистем и ландшафтов. Отличительной особенностью данного рода ландшафта считается очень сложное морфологическое строение и распространение разнообразных форм бугристого рельефа, а также различных типов солончаков. А сочетание южного чинка Устюрта, акватории Сарыкамышского озера и островов создают живописные панорамы.

Сама Сарыкамышская котловина представляет редкое явление на глобальном уровне и является уникальным для Узбекистана местом, свидетельствующем о вероятном падении на его территорию предположительно в среднем неогене (11,0-7,3 млн. лет назад) астероида.

По данным ученых, здесь зарегистрировано 426 видов растений, относящихся к 41 семейству и 225 родам. Такие виды как биюргун, боялыч, кейреук и полынь занимают огромные территории. Здесь представлены наиболее характерные типы растительности — полукустарничковая растительность гипсовой пустыни. Типичный эндемик Устюрта — солянка хивинская особенно характерна для выходов известняков, мергелей и гипсов в южной части плато. Из древесных пород здесь растет только черный саксаул в виде небольших насаждений. На территории произрастает значительное число эндемичных для флоры Устюрта видов растений. Территория является единственным в Узбекистане местом произрастания редчайшего исчезающего реликтового вида, внесенного в Красную книгу — мягкоплодника критмолистного. По предварительной оценке, встречается 4 вида растений, внесенных в национальную Красную книгу (2009) — Malacocarpus crithmifolius, Salsola chiwensis, Climacoptera ptiloptera, Euphorbia sderoscyanthum.

— Ученые и специалисты отмечают, что на глинисто-пустынной равнине с полынно-солянковой растительностью, занимающей обширные пространства плато, встречается 35 видов млекопитающих, многие из которых являются обычными, — говорит А.Абдурахманов. — К характерным для данного ландшафта копытным следует отнести сайгака, имеющего большую численность во время весенней и осенней миграции, и джейрана. Грызуны составляют почти половину видового состава фауны млекопитающих. Местами высока плотность гребенщиковой и полуденной песчанок, желтого суслика. На солончаках, в глубоких впадинах обитают 19 видов млекопитающих. Численность почти всех видов невысокая.

На территории представлено 3 основных типа репрезентативных экосистем с характерными фаунистическими комплексами, такие как пустыни щебнистые и солончаковые; предгорья и низкогорья; водно-болотные территории.

Значимость природному объекту придают обитающие здесь редкие и глобально угрожаемые виды животных, занесенные в Красную книгу Республики Узбекистан, среди которых медоед, сайгак, джейран. В целом видовое разнообразие и численность рептилий здесь высокие благодаря хорошим защитным условиям данной местности. Всего на данном участке выявлено 3 вида рептилий: среднеазиатская черепаха, степная агама и быстрая ящурка. А само плато и, в частности, территории природного парка отмечаются эндемичными видами (подвидами) позвоночных животных-устюртский баран (эндемик UZ, ТМ), саксаульная сойка (Podoces pander) (эндемик UZ, KZ, ТМ), разноцветная ящурка (Eremias arguia) (UZ, KG); эндемик Центральной Азии — среднеазиатская черепаха (UZ, KZ, ТМ, KG, TJ, IR).

Работа по сохранению уникального природного объекта, где будет вестись научная работа, а также будет использоваться в образовательных целях, уже начата. Отмечены границы природоохранной территории, идет изучение территорий, ведутся переговоры с научными институтами по проведению научно-исследовательской работы на объекте, чтобы уже в ближайшем будущем иметь возможность знакомить население и гостей республики с красивейшими ландшафтами природного парка.

И.ПЕТРУШИНА