"ЕРКИН ҚАРАҚАЛПАҚСТАН" - "ВЕСТИ КАРАКАЛПАКСТАНА"

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«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ КАМОЛИДДИНА БЕХЗОДА»

Камолиддин Бехзод (1455-1536) — персидский художник-миниатюрист, работавший в Герате с 1468 по 1506 годы и признаваемый одним из крупнейших мастеров гератской школы миниатюры и всего Востока.

Творческие работы художника были высоко оценены его современниками.К.Бехзод продолжал дело художников, которые создавали до него свои произведения изобразительного искусства и развивал.

В свое время он, создав "Академию Бехзода", внес большой вклад в развитие и процветание изобразительного искусства.

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2020 года "О мерах по дальнейшему повышению эффективности сферы изобразительного и прикладного искусства"на днях в Выставочном зале Каракалпакского отделения Академии художеств Узбекистана прошел Каракалпакстанский этап тур творческого конкурса "Последователи Камолиддина Бехзода".

В конкурсе принимали участие юноши и девушки в возрасте 15-20 лет, студенты вузов, учащиеся детских школ музыки и искусства нашей республики.

На выставке были представлены более 90 работ 40 молодых художников.

Известные художники нашей республики оценили труды молодых мастеров изобразительного и прикладного искусства.

По результатам конкурса были определены победители по различным номинациям и награждены дипломами от организаторов конкурса.

А.Усенова из столичной Детской школы музыки и искусства №12, Д.Абдрашидова воспитанница Детской школы и искусства №1 города Нукуса, Р.Зарипбаева из элликкалинского района, учащиеся Специализированной школы культуры Республики Каракалпакстан У.Атаниязова, Г.Атаубаева, А.Жанибеков, М. Бахтиярова, Ж.Утемисова получили путевку на участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в городе Ташкенте.

Х.Халилаева,

На снимкe: во время выставки.

Фото автора.